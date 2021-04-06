Ayten Sevim nasıl öldü? İhmal mi kasıt mı? Son gelişmeler

Anneleri Ayten Sevim'in ölümüyle ilgili babalarından şüphe duyduklarını aktaran iki kız kardeş Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Babalarıyla uzun süredir aralarının bozuk olduğunu belirten iki kardeş, annelerinin ölmeden önce "siz beni Müge Anlı'da ararsınız." dediğini söyledi. Mürettin Bey, lavaboda elini yüzünü yıkadıktan sonra salona baktığını, eşini salonda bulamayınca kapıya çıktığını, eşinin yerde yattığını gördüğünü ileri sürdü. Sevim, uykusu ağır olduğu için eşinin düşüşü ile alakalı hiçbir şey duymadığını, ardından hastaneye götürdüklerini anlattı.

Nurten Hanım’ın yanına gitmek üzere yola çıktıklarını belirten Mürettin Bey, eşini yolda kontrol ettiğinde nefes almadığını fark ettiğini, hastaneye gördüklerinde de öldüğü haberi aldığını belirtti. Kanser hastası olan eşini hastaneden çıkarması tepki çeken Mürettin Bey'in riskleri kabul ettiğine dair imza atması "kasıt" ihtimalini akıllara getirdi.

BAŞKA KADINLARLA MESAJLAŞIYORDU

Babalarından şüphelenen iki kız kardeş, babalarının hayatında başka kadınlar olduğunu ve annelerinin yanında mesajlaştığını anlattı. Mürettin Bey; eşi öldükten sonra kadınlarla konuşmadığını söyledi. Müge Anlı Ayten Hanım'ı kötüleyen bir komşu olduğunu şimdi Mürettin Bey'e daha rahat mesaj atabileceği üzerinde durdu.

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