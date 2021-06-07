Ayten Korkmaz olayı nedir? Kendisinden 22 yaş küçük Mustafa Korkmaz için 27 yıllık eşini terk etti

Ayten Korkmaz, 27 yıllık eşini Mustafa Korkmaz için terk ettiğini söyledi. 4 senedir birliktelik yaşadığı Mustafa Korkmaz'ın evden gittiğini ifade eden Ayten Korkmaz, canlı yayında çağrıda bulundu. Ayten Korkmaz göz yaşları içerisinde eşine çok aşık olduğunu, onun her şeyi olduğunu belirtti ve geri dönmesini istedi.

Ayten Korkmaz ağlayarak eşi Mustafa Korkmaz için öldüğünü, eşinin her şeyi olduğunu, geri dönmesini istedi. 4 sene boyunca beraber evli olduklarından bahseden Ayten Korkmaz, 3 sene sonra bir kadına gidiyorum dediğini, sonra cezaevine girdiğini anlattı. Ayten Korkmaz’ın 50-60 yaşlarında olduğunu söylediği Mustafa Korkmaz’ın 39 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Ayten Korkmaz'ın canlı yayındaki ifadelerinin ardından Esra Erol'un programı sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıktı. Termosunu açtığı için Mustafa Korkmaz’a aşık olduğunu söyleyen Ayten Korkmaz’la ilgili birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşımda bulundu.

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