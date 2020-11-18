Aytaç Şaşmaz: Timuçin Abi büyük oyuncu

Günaydın Steakhouse’da bir arkadaşıyla buluşan Şaşmaz, mekan çıkışı soruları yanıtladı. Dizideki rol arkadaşı Timuçin Esen’den çok şey öğrendiğini dile getiren oyuncu, “Şimdilik her şey yolunda, gayet güzel gidiyor. Timuçin Esen ile çok güzel bir abi kardeşliğimiz var. Çok büyük oyuncudur kendisi, bana da çok şey kattı, tecrübelerinden faydalandım” dedi.





