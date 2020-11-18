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Haber Giriş: 18.11.2020 - 07:53 | Son Güncelleme:

Aytaç Şaşmaz: Timuçin Abi büyük oyuncu

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Aytaç Şaşmaz: Timuçin Abi büyük oyuncu
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Kanal D’de yayınlanan “Hekimoğlu” dizisinde Doktor Emre’yi canlandıran Aytaç Şaşmaz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife yansıdı.

Günaydın Steakhouse’da bir arkadaşıyla buluşan Şaşmaz, mekan çıkışı soruları yanıtladı. Dizideki rol arkadaşı Timuçin Esen’den çok şey öğrendiğini dile getiren oyuncu, “Şimdilik her şey yolunda, gayet güzel gidiyor. Timuçin Esen ile çok güzel bir abi kardeşliğimiz var. Çok büyük oyuncudur kendisi, bana da çok şey kattı, tecrübelerinden faydalandım” dedi.

Aytaç Şaşmaz: Timuçin Abi büyük oyuncu


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