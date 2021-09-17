Aytaç Şaşmaz: Cemre'yi tanıdıkça da ‘iyi ki’ dedim

Haberin Devamı

Şaşmaz, “Cemre’yi ilk gördüğünde ne hissettin?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Onu tanımıyordum. Karakterini merak ettim. Tanıdıkça da ‘iyi ki’ dedim.” Oyuncu ayrıca “Cemre bu hayatta tanıdığım en saf ve temiz enerjili insan” diye konuştu.

