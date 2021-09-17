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Aytaç Şaşmaz: Cemre'yi tanıdıkça da ‘iyi ki’ dedim

#Baht Oyunu#Aytaç Şaşmaz#Cemre Baysel
Aytaç Şaşmaz: Cemreyi tanıdıkça da ‘iyi ki’ dedim

KANAL D’nin “Baht Oyunu” dizisinde başrol oynayan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, Alem dergisine röportaj verdi.

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Şaşmaz, “Cemre’yi ilk gördüğünde ne hissettin?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Onu tanımıyordum. Karakterini merak ettim. Tanıdıkça da ‘iyi ki’ dedim.” Oyuncu ayrıca “Cemre bu hayatta tanıdığım en saf ve temiz enerjili insan” diye konuştu.

Aytaç Şaşmaz: Cemreyi tanıdıkça da ‘iyi ki’ dedim


Cemre Baysel de Şaşmaz için “Anlatamayacağım güzellikte bir kalbi var. Her zaman iyi niyetli, güler yüzlü ve umutlu” dedi. Baysel’e “Ünlü olmak nasıl hissettiriyor?” sorusu da yöneltildi. Oyuncu, “Rahat ve sakin yaşamayı seviyorum. Tanınıyor olmak beni biraz zorluyor, ancak yaptığım mesleğin getirileri bunlar. Şikâyetçi değilim” diye konuştu.

Aytaç Şaşmaz: Abim her zaman yanımdaydı

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#Baht Oyunu#Aytaç Şaşmaz#Cemre Baysel