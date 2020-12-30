Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayta Sözeri hakkında bilgiler
Ayta Sözeri’nin kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ayta Sözeri, Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümüne konuk olacak. Ailesiyle 1980'de İzmir'e yerleşen ünlü isim, 31 Mart 1976 Almanya doğumludur.
Ayta Sözeri gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Almanya’da dünyaya gelen Ayta Sözeri birçok dizi ve filmin kadrosunda yer almıştır. Güneşi Gördüm, Teslimiyet, Kukuriku (Kadın Krallığı), Aile Arasında bu filmler arasında bulunmaktadır. İşte 31 Mart 1976 yılında dünyaya gelen Sözeri hakkında bilgiler
AYTA SÖZERİ KİMDİR?
Ayta Sözeri 31 Mart 1976, Almanya'da dünyaya geldi. Türk müzisyen ve oyuncu olarak tanınan Sözeri son günlerde herkes tarafından merak konusu oldu. Ailesiyle 1980'de İzmir'e yerleşen Ayta Sözeri Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk Müziği eğitimi aldı. Ayrıca 2013 yılında yakın arkadaşı Sezen Aksu'ya konserlerinde sahnede eşlik etti. Güneşi Gördüm, Teslimiyet, Kukuriku (Kadın Krallığı), Aile Arasında filmlerinde rol almıştır.
AYTA SÖZERİ’NİN OYNADIĞI DİZİLER
2000 Dadı - Şarkıcı
2000 Hayat Bağları - Hapisane Müdürü
2006 - Arka Sokaklar - Aydan
2007 Kuzey Rüzgarı - Okşan
2008 Dudaktan Kalbe - Mahkûm
2009 Akasya Durağı - Naciye, Zümrüt
2009 Kahramanlar - Arzu
2010 Parmaklıklar Ardında - Mahkûm
2011 Papatyam - Şebnem
2012 Acayip Hikayeler - Cansu
2012 Kayıp Şehir - Duygu
2014 Ulan İstanbul - Umay
2015 Paramparça - Nezaket
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