MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAyta Sözeri kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayta Sözeri hakkında bilgiler
GeriTelevizyon Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayta Sözeri hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 30.12.2020 - 15:24 | Son Güncelleme:

Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayta Sözeri hakkında bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayta Sözeri hakkında bilgiler
Abone Olgoogle-news

Ayta Sözeri’nin kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ayta Sözeri, Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümüne konuk olacak. Ailesiyle 1980'de İzmir'e yerleşen ünlü isim, 31 Mart 1976 Almanya doğumludur.

Ayta Sözeri gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Almanya’da dünyaya gelen Ayta Sözeri birçok dizi ve filmin kadrosunda yer almıştır. Güneşi Gördüm, Teslimiyet, Kukuriku (Kadın Krallığı), Aile Arasında bu filmler arasında bulunmaktadır. İşte 31 Mart 1976 yılında dünyaya gelen Sözeri hakkında bilgiler

AYTA SÖZERİ KİMDİR?

Ayta Sözeri 31 Mart 1976, Almanya'da dünyaya geldi. Türk müzisyen ve oyuncu olarak tanınan Sözeri son günlerde herkes tarafından merak konusu oldu. Ailesiyle 1980'de İzmir'e yerleşen Ayta Sözeri Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk Müziği eğitimi aldı. Ayrıca 2013 yılında yakın arkadaşı Sezen Aksu'ya konserlerinde sahnede eşlik etti. Güneşi Gördüm, Teslimiyet, Kukuriku (Kadın Krallığı), Aile Arasında filmlerinde rol almıştır.

AYTA SÖZERİ’NİN OYNADIĞI DİZİLER

2000 Dadı - Şarkıcı

2000 Hayat Bağları - Hapisane Müdürü

2006 - Arka Sokaklar - Aydan

2007 Kuzey Rüzgarı - Okşan

2008 Dudaktan Kalbe - Mahkûm

2009 Akasya Durağı - Naciye, Zümrüt

2009 Kahramanlar - Arzu

2010 Parmaklıklar Ardında - Mahkûm

2011 Papatyam - Şebnem

2012 Acayip Hikayeler - Cansu

2012 Kayıp Şehir - Duygu

2014 Ulan İstanbul - Umay

2015 Paramparça - Nezaket

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle