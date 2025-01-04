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"Aysel bu hikayenin gülümseyen yüzü"

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#Sevinç Erbulak#Kanal D#Annem Ankara
Aysel bu hikayenin gülümseyen yüzü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 12:31

Kanal D’nin yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı ‘Annem Ankara’da Aysel karakterini canlandıran Sevinç Erbulak, projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

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Başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün paylaştığı dizide yardımsever abla Aysel rolüyle yer alan oyuncu, “Çok güzel bir hikayemiz var. Annem Ankara yazarımızın gerçek hayat hikayesi, o yüzden benim için çok özel bir anlam içeriyor. Aysel karakteri için bu hikayenin gülümseyen yüzü ve umudu diyebilirim. Ayrıca çok da keyifli... Aysel anaç, kız kardeşi Zuhal’i (Bergüzar Korel) kızı gibi gören, korumacı, Zuhal’in başına gelenlerden onu hızlıca çıkarmaya çalışan bir karakter” diye konuştu.

Aysel bu hikayenin gülümseyen yüzü

“İZLEYİCİYE DOKUNAN BİR DİZİ”

Dizinin hikayesinin çok sağlam olduğuna da değinen Erbulak, “O kadar kalpten yazılmış bir hikaye ki… Benim gibi 90’lı yılları deneyimlemiş ve biraz da burnunda bir sızı ile hatırlayan insanlara daha özel bir yerden dokunduğunu düşünüyorum. Hatırlayan ve özlem duygusu yüksek insanlarda bir anımsama olurken, hiç bilmeyenler için ‘böyleymiş’ dedirten bir dizi” şeklinde konuştu. Annem Ankara her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.

 

 

 

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#Sevinç Erbulak#Kanal D#Annem Ankara

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