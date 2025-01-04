"Aysel bu hikayenin gülümseyen yüzü"

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Başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün paylaştığı dizide yardımsever abla Aysel rolüyle yer alan oyuncu, “Çok güzel bir hikayemiz var. Annem Ankara yazarımızın gerçek hayat hikayesi, o yüzden benim için çok özel bir anlam içeriyor. Aysel karakteri için bu hikayenin gülümseyen yüzü ve umudu diyebilirim. Ayrıca çok da keyifli... Aysel anaç, kız kardeşi Zuhal’i (Bergüzar Korel) kızı gibi gören, korumacı, Zuhal’in başına gelenlerden onu hızlıca çıkarmaya çalışan bir karakter” diye konuştu.



Dizinin hikayesinin çok sağlam olduğuna da değinen Erbulak, “O kadar kalpten yazılmış bir hikaye ki… Benim gibi 90’lı yılları deneyimlemiş ve biraz da burnunda bir sızı ile hatırlayan insanlara daha özel bir yerden dokunduğunu düşünüyorum. Hatırlayan ve özlem duygusu yüksek insanlarda bir anımsama olurken, hiç bilmeyenler için ‘böyleymiş’ dedirten bir dizi” şeklinde konuştu. Annem Ankara her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.