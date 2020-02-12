Ayşegül Melisa Doğan kimdir? İşte Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali

İşte Benim Stilim All Star yarışmacılarından Ayşegül Doğan birinci sezonda izleyicinin tanıştığı bir isimdi. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programına katılmıştı. 1992 İstanbul doğumlu olan Ayşegül Melisa Doğan, bir butik işletiyor. Ayşegül Melisa Doğan bir diğer yarışmacı Özlem Özden'le yaşadığı kavgayla hafızalara kazınmıştı. Doğan’ın "Sana ne benim boyumdan, sana ne..." sözleri uzun süre Ti’ye alınmıştı.