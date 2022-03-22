Ayşegül Coşkun İran’da sete cıktı

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Ayşegül Coşkun, Ferhat Göçer ile birlikte seslendirdiği “Yıllarım Gitti” şarkısıyla tanındı.



Coşkun, şimdilerde de İran televiyonlarının popüler dizisi “Made In İran” dizisi için kamera karşısına geçti. Coşkun, İran’da 3’üncü sezon çekimleri başlayan yönetmenliğini Mahman Gaoudarzı’nın yaptığı dizide başkomiser Ayla karakterine hayat verecek.Çekimler için yaklaşık bir ay Tahran’da bulunacak oyuncu, dizide Farsça ve Türkçe olmak üzere iki dil kullanacak. Yakında çekimleri tamamlanacak olan dizi, ay sonu izleyici ile buluşacak.