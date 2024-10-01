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Ayşegül Aldinç: Sevenlerime minnettarım

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#Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı#Ayşegül Aldinç#TEGV
Ayşegül Aldinç: Sevenlerime minnettarım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 07:41

Doğum günü vesilesiyle Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına bir bağış kampanyası başlatan Ayşegül Aldinç, sevenlerine gösterdikleri yoğun ilgi nedeniyle teşekkür etti.

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Sanatçı, 20 Eylül’de sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullanmıştı:

“28 Eylül benim doğum günüm. Eğitimin gün geçtikçe daha da önemli olduğunu bize hissettiren bir zamandayız. Çocuklarımızı tüm varlığımızla koruyabilmek, onların eğitimine katkıda bulunmakla mümkün olabilir. Bu yüzden doğum günümde bana vereceğiniz en anlamlı hediye, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağış yapmak olacaktır.”

Ayşegül Aldinç: Sevenlerime minnettarım

Aldinç doğum gününde de bir paylaşım yaparak bağış yapanlara teşekkür etti ve kampanyanın devam ettiğini belirtti: “Doğum günümü kutlayan, bağışlarıyla TEGV’e katkıda bulunan tüm sevenlerime minnettarım. Katkıda bulunmayı arzu edenler için bağışlarımız 4 Ekim’e kadar devam edecek.”

 

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#Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı#Ayşegül Aldinç#TEGV

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