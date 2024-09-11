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Ayşegül Aldinç: Kıskanıldım engellendim

Güncelleme Tarihi:

#Ayşegül Aldinç#Bambaşka Sohbetler#Sanatçı
Ayşegül Aldinç: Kıskanıldım engellendim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 08:09

AYŞEGÜL Aldinç,’Bambaşka Sohbetler’ programının yeni sezon ilk yayınına konuk oldu.

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Samimi açıklamalar yapan sanatçı “Kıskanıldığımı ve engellendiğimi biliyorum. Bunların kimler olduğunu da biliyorum. Günün birinde hayatımla, sektörle ilgili bir kitap yazdığımda onların isimlerini değiştirebilirim de. Ama içimde tutarak da bu dünyadan gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü onlar yaparken ‘engelledim’ diye çok mutlulardı. Ben bunları yazabildiğim zaman, ne günse o gün, birileri de rahatsız olsun. O sıralarda ben de rahatsız olmuştum çünkü” dedi.

İLAHİ ADALET ÇALIŞIYOR

Aldinç, “Sana yapılandan sonra içine su serpecek şeyler görebildin mi? Yaptı ama ilahi adaletle o da bunu gördü dedin mi?” sorusuna “Kinci değilim ama, bazen gördüğüm duyduğum zaman, senin dediğin noktaya gelebiliyorum evet, ‘ilahi adalet çalışıyor’ dedim evet ve görebildim!” yanıtını verdi.

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#Ayşegül Aldinç#Bambaşka Sohbetler#Sanatçı

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