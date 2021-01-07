Ayşe Yüksel Survivor Gönüllüler kadrosunda - Ayşe Yüksel kimdir?

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümüne devam ediyor. Üniversite eğitimine 2. Sınıfta devam eden Ayşe Yüksel, genç yaşlarda sporun farklı dallarıyla ilgilendi. Ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldu. 1 yıl halterle ilgilendikten sonra voleybola yöneldi. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğüne başladı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.

Ayşe Yüksel, tanıtım fragmanında “Gülen yüzümle güldüreceğim, rüzgarımla parkurları estireceğim. Hazır mısınız?” sözleriyle Survivor 2021 iddiasını ortaya koydu.