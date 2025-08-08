'Ayşe Tatile Çıktı' setinden ilk kareler

Haberin Devamı

Özer Feyzioğlu’nun hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu film, 1957-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının verdiği onurlu varoluş mücadelesini, yüreklere dokunan insan hikâyelerini beyazperdeye taşıyacak.

Çekimleri Kıbrıs’ta devam eden filmin başrollerini Emre Bey ve Almila Ada üstleniyor.

Didem İnselel, Selen Öztürk, Renan Bilek, Fırat Doğruloğlu, Engin Hepileri, Cemal Hünal, Hüseyin Avni Danyal ve Volkan Severcan’ın da rol aldığı “Ayşe Tatile Çıktı”, 28 Kasım’da vizyona girecek.