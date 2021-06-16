Ayşe İpek kimdir, eşi Ayhan İpek'i öldürdü mü? Ayhan İpek'in cinayete kurban gittiği iddia edildi

Esra Erol'da kocasının eve dönmesini isteyen Ayşe İpek ile ilgili iddialar dudak uçuklattı. İkinci eşi Ayhan İpek'in evi terk etmesinin ardından eve dönmesini isteyen Ayşe İpek soluğu Esra Erol'da aldı. Gelen ihbarlarsa Ayşe İpek'in ilk eşiyle ilgili büyük sırrı gözler önüne serdi. Görgü tanıklarının ihbarlarında, İpek'in ilk kocasını öldürdüğü iddia edildi.

Esra Erol'un sorusu üzerine önce, ilk eşinin yaşadığını söyleyen İpek, ardından farklı bir iddiada bulundu. İpek, eski eşinin cinsel yolla bulaşan bir hastalık kaptığını ifade etti. Ardından gelen telefonlarsa Ayşe İpek'i yalanladı. Farklı iddialarına bir yenisini ekleyen İpek, kocasını oğlunun öldürdüğünü belirtti.

Olayla ilgili neden Ayşe İpek suçlanıyor?



Esra Erol canlı yayınına bağlananlar ise olayla ilgili tek şüphelinin Ayşe İpek olduğunu öne sürdü. Görgü tanıkları, reşit olmayan oğlunun Ayşe İpek'in suçunu üstlendiğini ifade etti. İddiaları reddeden İpek'se yayına bağlananların yalan söylediğini belirtti. Suçu üzerine atmak isteyenler olduğunu söyleyen İpek, cinayet işlendiği sırada evde olmadığını belirtti.

Ayşe İpek'in eşini sürekli olarak tehdit ettiğini belirten eski komşuları, olay yerini de İpek'in temizlediği iddiasını ortaya attı.

Eşiyle ilgili iddiaları Esra Erol canlı yayınında dinleyen Ayhan İpek ise fenalık geçirdi. Dinledikleri karşısında şoke olan İpek, eşiyle ilgili detayları bilmediğini öne sürdü. İpek, program boyunca eşinden korktuğunu üstü kapalı olarak dile getirdi.

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