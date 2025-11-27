Ayşe Erbulak: Altan Erbulak kötü bir babaydı

Haberin Devamı

Erbulak, Türk sanatının usta isimlerinden babası Altan Erbulak hakkında şunları söyledi:

“Babam çok güzel bir insandı fakat kötü bir babaydı. Babam o kadar geniş yürekli bir adamdı ki herkesi kucaklardı. Herkesin babasıydı.”

Hâlâ çok sıkıldığı dönemlerde babasının kendisine mesaj yollamasını istediğini belirten Erbulak, “Hayata pozitif bakabiliyorsam babamdan aldığım pozitif enerji sayesinde” dedi. Ayşe Erbulak, Altan olan adını yıllar sonra mahkeme kararıyla değiştirdiğini de açıkladı: “İsmini kendi seçen ender insanlardanım. Öte yandan ünlü çocuğu kompleksi de yaşadım.”