Ayşe Dinçer kimdir, nereli? İşte Ayşe Dinçer'in hayatıyla ilgili bilgiler

Ayşe Dinçer, 1977 yılında dünyaya geldi. Sanatçı Ayşe Dinçer, müzik severler tarafından Ankaralı Ayşe olarak tanınmaktadır. Aslen Mersinli olduğunu ancak Ankara'da doyduğunu belirten Ayçe Dinçer, "Artık Ankara'lıyım" diyerek bu konuya açıklık getirmişti.

Mersin Gazi Lisesinde eğitim görürken, Liseler arası ses yarışmasında birincilik elde etti. Çok genç yaşlarda Mersin'deki düğünlerde sahne almış ve aile geçimine katkı sağlamıştır. 1996 senesinde ise Akkale'nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmış yarışmada Akdeniz bölge 1. si ve Türkiye 2.si olarak hayalini gerçekleştirmişti.

2002 yılında Mersin'den Ankara'ya yerleşti, 6 yıl ardından İstanbul'a geliş kararı verdi. Koçum Benim isimli albüm ile birlikte İstanbul'da da sahne almaya başladı. 2008 yılından itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi dünyanın bir çok ülkesinde sayısız konsere imza attı.

Aslen Mersinli olan Ayşe Dinçer Emre Ergen ile evli. Emre Ergen, Ayşe Dinçer'in konser programlarında yardımcı olmaktadır.