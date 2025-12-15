×
'Ayrılsalar da dayanamıyorlar' Rüya gibi aşk!

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Demet Özdemir#Çağatay Ulusoy
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 15:22

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya’da, Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy’un yakaladığı güçlü uyum izleyiciyi ekrana kilitliyor. İkilinin sahnelerindeki tutku, bakışlar ve duygusal geçişler sanal medyada gündemden düşmüyor.

“AYRILSALAR DA DAYANAMIYORLAR”

Heyecan ve aksiyon dolu dizideki Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir ile Eşref’i canlandıran Çağatay Ulusoy’un ayrılık sahneleri bile izleyiciyi ekrandan uzaklaştırmıyor.

Tam tersine, karakterlerin birbirinden kopamaması ve sürekli yollarının kesişmesi, hikâyenin dozunu daha da artırıyor. İzleyiciler “Ayrılsalar da dayanamıyorlar” yorumlarıyla rüya çifti destekliyor.

Ayrılsalar da dayanamıyorlar Rüya gibi aşk

İZLEYİCİNİN FAVORİ ÇİFTİ: #EŞSAN

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un uyumu, tutkulu aşkları, inişli çıkışlı ilişkileri ve güçlü kimyalarıyla izleyicinin favorisi haline gelirken, ikilinin tatlı sert atışmaları da her bölümde heyecanı yükseltiyor.

Ayrılsalar da dayanamıyorlar Rüya gibi aşk

Dizinin sevilen çifti, karakter isimlerinin kısaltmasından oluşan #EşSan etiketiyle sanal medyada gündem oluyor.

Eşref Rüya çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de…

 

 

