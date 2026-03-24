Ayrılık da aşk kadar zarafet gerektirir

◊ “Ayıpsız Olsun Ayrılık” ismi oldukça göndermeli bulundu. Bu şarkı birine mesaj mı?

- Aslında tek bir kişiye yazılmış bir mesaj değil; daha çok bir duygunun ve bu dönemin fotoğrafı diyebilirim. Günümüzde ilişkiler çok hızlı yaşanıyor ama ne yazık ki aynı hızla, hatta çoğu zaman hiçbir açıklama yapılmadan bitiyor. Dün çok yoğun duygular paylaşırken ertesi gün sanki hiç yaşanmamış gibi yok olabilen bağlar var. Benim şarkıda anlatmak istediğim tam olarak bu; vedalaşmayı bilmeyen, yüzleşmekten kaçan o kopuş hali...

Oysa ayrılık da en az aşk kadar insani ve zarafet gerektiren bir şey. İnsan kalbi, yok sayılarak değil, helalleşerek iyileşir.

◊ Şarkıyı dinleyenler “Selen yaşadığını söylüyor” diyor. Gerçekten kalbinizden geçenleri mi anlattınız?

- Ben zaten yaşamadığım hiçbir duyguyu söyleyemem. Dinleyici çok zeki; samimiyetle kurgu arasındaki farkı hemen hissediyor. Bu şarkıda da hayatımdan geçen duyguların izleri var elbette ama mesele sadece benim hikâyem değil. Pek çok kadının kalbinde biriken o suskun cümlelerin sesi olmak istedim.

◊ Ayrılıklarda siz nasıl birisinizdir; kapıyı sert çarpan mı yoksa sessizce çekip giden mi?

- Eskiden daha duygusal ve tepkiseldim, bunu inkâr edemem. Ama zaman insana vakar kazandırıyor. Şimdi daha çok sessizce çekilen taraftayım. Çünkü bazen en güçlü vedalar, en az gürültüyle yapılanlardır.

İNSAN BAZEN YARA OLARAK BÜYÜYOR

◊ Hayatınızda “keşke daha ayıpsız bitseydi” dediğiniz bir ilişki oldu mu?

- Olmaz mı? Hepimizin hayatında kalbimize küçük izler bırakan hikâyeler var. Ama artık keşke demiyorum. Çünkü o deneyimler beni bugün olduğum kadına dönüştürdü. İnsan bazen yara alarak büyüyor.

◊ Şarkının sözlerinde güçlü ama kırılmış bir kadın var. Siz şu an hayatınızın hangi dönemindesiniz: Güçlü mü, kırgın mı, yoksa yeniden âşık olmaya hazır mı?

- Ben şu an kendime en yakın olduğum dönemlerden birindeyim. Güçlü yanlarım da var, kırılmış taraflarım da... Ama artık kalbimi korkuyla değil farkındalıkla taşıyorum. Aşk bence hayatın en sürprizli duygusu; ne zaman geleceğini siz seçemiyorsunuz, o sizi seçiyor. Ben de tam olarak öyle bir şey yaşadım... Yaklaşık bir yıl önce, hiç planlamadan, hiç beklemeden kalbim sevgilime dokundu. O yüzden bugün kendimi hem güçlenmiş hem de yeniden sevebilen bir kadın olarak görüyorum. Bazen en büyük iyileşme, kalbin tekrar atmaya cesaret etmesiyle oluyor.

◊ Bu şarkı çıktıktan sonra eski sevgililerden mesaj geldi mi?

- Sanat bazen insanların hafızasını tetikliyor diyelim. Mesajlar oldu ama ben geçmişle değil, önümdeki yol ile ilgileniyorum. Hayatta ileri bakmak bana daha iyi geliyor.

DUYGULARINI SAKLAYAN BİRİ DEĞİLİM

◊ Sahnede oldukça iddialı ve cesur bir Selen izliyoruz. Aşkta da bu kadar net ve cesur musunuz?

- Evet, ben duygularını saklayan biri değilim. Seviyorsam da belli olur, kırıldıysam da... Ama cesaret sadece yüksek sesle konuşmak değil; bazen susabilmek de cesarettir. Aşkta artık daha bilinçli, daha seçici bir kadınım.

◊ “Ayıpsız Olsun Ayrılık” bir hesaplaşma mı, yoksa bir helalleşme şarkısı mı?

- Ben buna duygusal bir yüzleşme diyorum. İçinde hesaplaşma da var, helalleşme de... Ama en çok özgürleşme var. Çünkü affetmek bazen karşımızdaki için değil, kendimiz için yaptığımız bir şey.

Hayatımda sevdiğim biri var

◊ Hayatınızda aşk varken kariyerle denge kurmak zor mu? Önceliklerinizi nasıl belirliyorsunuz?

- Ben hayatı “ya o ya bu” diye yaşayan biri değilim. Aşk da, kariyer de insanın ruhunu besleyen iki farklı damar aslında. Hayatımda sevdiğim biri var ama bu, üretme disiplinimi veya hedeflerimi gölgeleyen bir şey değil; tam tersine beni daha da motive ediyor. Gerçek bağlar insanı yavaşlatmaz, güçlendirir. Ben bugün hem kalbi dolu hem de hedefleri net bir kadınım. Denge dediğimiz şey de zaten tam olarak bu.

◊ Son dönemde hem tarzınız hem duruşunuz çok konuşuluyor. Bu değişim bir içsel dönüşümün sonucu mu, yoksa hayatınızdaki bir kırılma noktasının etkisi mi?

- Değişim benim için bir anda olan bir şey değil; uzun bir iç yolculuğun sonucu. Hayat bazen sizi kırılma noktalarına getiriyor ama oradan nasıl çıktığınız karakterinizi belirliyor. Ben artık daha net, daha özgür ve kendinden emin bir kadınım. Tarzım da duruşum da bunun doğal yansıması.