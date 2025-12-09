Ayrılık bilmecesi sona erdi… Ünlü çift sarmaş dolaş ortaya çıktı!

Haberin Devamı

Yine de tavırları, tarzları birbirinden oldukça farklı ve aşkları başladığından beri birlikteliklerine şaşıranların sayısı daha fazla…

Kylie Jenner ve Timothee Chalamet, haklarındaki ayrılık söylentisi devam ederken Los Angeles'ta Marty Supreme filminin galasına el ele geldiler ve kırmızı halıda aşk dolu pozlar vererek ilişkilerinin devam ettiğini ilan ettiler.

28 yaşındaki televizyon ünlüsü ve makyaj imparatoriçesi ve 29 yaşındaki yıldız aktör, kırmızı halıda birbirlerine sokularak devam eden ayrılık söylentilerini bastırdılar.

İki sevgili filmin konseptine uygun olarak turuncu rengi seçtiler ve koordineli giyimleriyle de gece boyunca tüm dikkatleri üzerlerine çektiler.

İkili, haftalardır birlikte görünmemelerinin ardından ayrı yollara gittikleri yönünde spekülasyonlara yol açtı. Çift, fotoğrafçılara poz verirken el ele tutuştu ve Timothee, Kylie'nin omzuna tatlı bir şekilde sarıldı. Ve böylece bu aşkın sapasağlam devam ettiğini de kanıtlamış oldu.

Kylie ve Timothee, en son Yankee Stadyumu'nda New York Yankees ile Toronto Blue Jays arasındaki maçı tribünlerde birlikte izlerlerken, 8 Ekim'de birlikte görülmüştü.

Bunun üstüne bir de Timothee Chalamet geçen ay Vogue dergisine verdiği röportajda aşk hakkında "konuşmayacağını" açıkça belirtmiş, "Bunu herhangi bir korkuyla söylemiyorum, sadece söyleyecek hiçbir şeyim yok" diye ekleyince Kylie Jenner’la ayrıldıkları söylentisini körüklemişti.

Kylie ve Timothee arasındaki ilişki ilk olarak Nisan 2023'te ortaya çıktı ve Eylül ayında gittikleri Beyonce konserinde tutkuyla öpüşürken görüldüklerinde artık saklayacak bir şeyleri kalmadı...

O günlerden sonra sık sık birlikte yakalansalar da ilişkileri hakkında konuşmaktan kaçındılar ve bu aşkı sosyal medyadan da uzak tuttular.

İddialara göre aşkları konusundaki bu mahremiyet Timothee'nin ciddi bir aktör olarak görülmek istemesinden kaynaklanıyordu. Genç yıldızın oyunculuk kariyerinin Kylie Jenner’la olan ilişkisi yüzünden yara almasından korktuğu söylenir oldu.

Öte yandan Timothee Chalamet’nin ailesinin de Kylie Jenner’ı oğullarına layık görmediği, bu ilişkiyi istemedikleri konuşuluyordu. Üstelik Kylie Jenner’ın sevgilisi Timothee Chalamet’ninkinden fersah fersah fazla olan servetinin de bu ilişki için denge bozucu bir unsur olduğu söylendi.

Ünlü aşıklar ilk kez mayıs ayında Roma’da düzenlenen 70. David Di Donatello Ödülleri'nde kırmızı halıya ilk kez birlikte çıkmıştı.

Aslında Kylie Jenner daha önce Oscar ve Altın Küre de dahil olmak üzere ödül törenlerine Timothee'ye eşlik etmiş, ancak kırmızı halıya onunla çıkmamıştı.

Çifti tanıyanlar Kylie’nin bu bilerek yaptığını ve ilgiyi sevgilisi Timothee’nin üzerinden çalıp kendine çekmek istemediği için böyle davrandığını söylemişlerdi.