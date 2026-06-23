Ayrıldılar ayrılacaklar derken aşka geldiler: Bebeğimin babası çok yakışıklı!

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Aslında çocuk yaşta ünlendiklerinde ilk kez 2009’da tanışan ünlü çift inişli çıkışlı bir arkadaşlık ve ilişki sürecinin ardından Eylül 2018'de nikah masasına oturmuştu.

Justin Bieber’ın Selena Gomez’le bir dargın bir barışık ilişkisi arasında kısa bir aşk yaşadığı ünlü model Hailey Baldwin’le yaptığı evlilik hep tartışma konusu olmaya devam etti.

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Justin Biber’ın sık sık eski günlerdeki uyuşturucu kullanma alışkanlıklarına geri dönmesi, toplum içindeki tuhaf davranışları, güzellik ve stil ikonu olarak bilinen karısının yanındaki acayip giyimleri çiftin arasının bozuk olduğu ve ayrılacakları yönünde dedikodulara yol açıyordu.

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Hailey Baldwin’in sık sık parmağında alyansı olmadan görüntülenmesi de bu iddiaları alevlendiriyordu.

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Ünlü çift birkaç ay sonra tüm bu söylentilere kulak tıkayarak devam ettirdikleri evliliklerinin 6’ncı yılını kutlayacak.

Ve anlaşılan dışarıya yansıyan olumsuz yorumlar bir yana Justin ve Hailey çifti evliliklerinde sonra derece mutlu günler geçiriyorlar…

Hailey Baldwin pazar günü kutlanan Babalar Günü’nde önce kocası Justin Bieber'a övgüler yağdırdı, sonra da Kim Kardashian'ın SKIMS markasıyla yaptığı çok seksi bir fotoğraf çekimini paylaştı.

29 yaşındaki ünlü model, 32 yaşındaki şarkıcı ve 22 aylık oğlu Jack'in nadir fotoğraflarını Instagram Hikayeleri aracılığıyla paylaştı.

Bir fotoğrafta baba-oğul ikilisi piyano başında otururken, aynı saç kesimlerine sahip oldukları görülüyordu. Hailey, kocası ve minik kopyası oğlu için "Hiç bu kadar benzer iki kafa gördünüz mü?" diye espri yaptı.

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Başka bir samimi karede ise Justin, yüzünü özellikle göstermedikleri oğulları Jack'i kucağında tutarken, küçük çocuk başını babasının omzuna yaslamıştı.

Ünlü pop yıldızının küçük oğlu kucağında balık tuttuğu bir iskelede çekilmiş bir fotoğrafın da eklendiği bu paylaşımlara Hailey Baldwin “Dünyanın en iyi babası” yazmıştı.

Geçen sene kurduğu kozmetik markası Rhode’u milyar dolara satarak servetine servet katan ünlü model kocasıyla yakın çekim bir fotoğraf da paylaşarak "Bebeğimin babası çok yakışıklı" diye yazdı.

Bu, Justin Bieber’ın ikinci Babalar Günü oldu, çiftin oğulları Jack ağustos ayında iki yaşına girecek.

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Geçen yıl çiftin ilk Anneler ve Babalar Günleri, yaptıkları gerilimli paylaşımlarla gölgelenmişti.

İlk olarak Justin Bieber Instagram notlarında "Sizi seviyorum anneler ama Anneler Günü berbat" yazarak sosyal medya takipçilerini şok etmişti.

Hailey Baldwin de haftalar sonra aynı duyguyu dile getirerek, eşinin gönderilerinden birine "Babalar Günü berbat" diye yanıt vermiş ve Justin Bieber’ın Babalar Günü’nü kutlamamıştı.

Ancak 2018'den beri evli olan yıldızlar, bu yıl evliliklerinde olumlu bir dalga yakalıyor gibi görünüyor. İkili, son aylarda güçlü bir çift statüsüne ulaştı ve art arda iş birlikleriyle etkilerini gösterdi.

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Karı koca, Justin Bieber’ın son girişimi SKYLRK altında birlikte tasarladıkları bir moda koleksiyonunu piyasaya sürdüler. Ve 13 Nisan'da, Hailey'nin milyar dolarlık cilt bakım markası Rhode aracılığıyla ortaklaşa sivilce bantları çıkardılar.

Yine Nisan ayında Justin, SZA, Sexyy Red ve Big Sean'ın sürpriz katılımlarıyla tarih yazan Coachella performanslarıyla art arda iki hafta sonunu tamamladı. İlk hafta sonundan sonra Instagram'da Hailey, kocasının SZA'nın 2022 hit şarkısı Snooze'u birlikte seslendirdiği düet performansından görüntüler paylaştı ve "Gelmiş geçmiş en uhrevi insan" diyerek kalp gözü emojileri ekledi.

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Gururlu eş ayrıca festival alanında Justin ve Jack ile sahne arkasında çekilmiş bir fotoğraf da paylaştı ve altına "Çok özel bir hafta sonu. Buraya gelmek için ne kadar çaba sarf edildiğini kimse asla bilemeyecek. Bu güzel hayat için çok minnettarım. Çok gururluyum. Hadi her şeyi tekrar yapalım!!!!" diye yazarak mutluluğunu dile getirdi.