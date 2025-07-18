KeÅŸke talihi de yÃ¼zÃ¼ kadar gÃ¼zel olsaydÄ±... Åžimdi de ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ± kÄ±zÄ±ndan darbe yedi

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Angelina Jolie bile olsanÄ±z durum bÃ¶yle.

BaÅŸÄ±ndan geÃ§en iki baÅŸarÄ±sÄ±z evliliÄŸin ardÄ±ndan Brad Pitt ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±n bedelini de aÄŸÄ±r Ã¶dedi Jolie...

Hatta sekiz yÄ±l sÃ¼ren boÅŸanma davasÄ±nÄ±n bitmesine raÄŸmen hala aralarÄ±nda Fransa'daki Miraval Åžatosu ile ilgili sorunlarÄ±n devam ettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek bir tÃ¼rlÃ¼ rahat nefes alabilmiÅŸ deÄŸil.

DiÄŸer yandan kendisi gibi genÃ§ Ã§ocuk sahibi bÃ¼tÃ¼n annelerin yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da yanÄ±nda eÅŸi olmadan yalnÄ±z baÅŸÄ±na yaÅŸÄ±yor Jolie...

AltÄ± Ã§ocuÄŸundan en sorunlusu olan ve sÄ±k sÄ±k elektrikli motosikletiyle kaza yapan Pax Thien, Jolie'nin canÄ±nÄ± epey sÄ±ktÄ±, onu hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r ÅŸekilde Ã¼zdÃ¼.

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YENÄ° BÄ°R KALP AÄžRISI VAR

Ä°ddialara bakÄ±lÄ±rsa Angelina Jolie'nin ÅŸimdi de yeni bir kalp aÄŸrÄ±sÄ± var: Brad Pitt ile birlikteliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu Shiloh, yuvadan uÃ§tu!

Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine konuÅŸan kaynaklara gÃ¶re 19 yaÅŸÄ±na gelen Shiloh, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti. Bavulunu toplayÄ±p, annesi ve kardeÅŸleriyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evden ayrÄ±ldÄ±.

Åžimdilik sadece yaz mevsimi sÃ¼resince geÃ§erli bu kararÄ±. Ama onun yaÅŸÄ±nda bir gencin her an karar deÄŸiÅŸtirebildiÄŸini, kendini hayatÄ±n akÄ±ÅŸÄ±na kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da unutmamak gerek.

18 yaÅŸÄ±na girer girmez ilk iÅŸ olarak babasÄ±nÄ±n Pitt soyadÄ±nÄ± kullanmamaya baÅŸlayan Shiloh, ÅŸimdi de kendi hayatÄ±nÄ± kurma denemelerine baÅŸladÄ±.





BÄ°RKAÃ‡ HAFTADIR KIZ ARKADAÅžIYLA YAÅžIYOR

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re genÃ§ kÄ±z, dans kursundan yakÄ±n arkadaÅŸÄ± olan Keoni Rose ile birlikte yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Ä°ki genÃ§ kÄ±z birkaÃ§ hafta Ã¶nce aynÄ± eve taÅŸÄ±ndÄ±.

Yine konuÅŸulanlara bakÄ±lÄ±rsa Shiloh ve Keoni, ÅŸimdilik yaz mevsimini birlikte geÃ§irmeyi planlÄ±yor. Ama bu Shiloh'nun yaz sonunda yine annesinin yanÄ±na dÃ¶neceÄŸi anlamÄ±na gelmiyor.

EÄŸer Shiloh ve Keoni, iyi geÃ§inirlerse birlikte yaÅŸamayÄ± sÃ¼rdÃ¼recekler.

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Ä°ÅŸin aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa artÄ±k 19 yaÅŸÄ±na gelen Shiloh'nun kendi hayatÄ±nÄ± kurup o ÅŸekilde yaÅŸamak istemesi normal. Ama Angelina Jolie, bu geliÅŸme karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok da sakin kalamadÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re.

Yine Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine konuÅŸan bir kaynak "Angelina'nÄ±n bu durumu sakin karÅŸÄ±lamasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o bÃ¼tÃ¼n 'kuÅŸlarÄ±nÄ±' yani Ã§ocuklarÄ±nÄ± yuvada, yanÄ±nda istiyor" dedi.

Yine de Jolie'nin iÃ§ini rahatlatan bir ayrÄ±ntÄ± var.

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayan gÃ¶revliler gittikleri her yerde adÄ±m adÄ±m onlarÄ±n peÅŸinde. Bu da Jolie'nin iÃ§ini en azÄ±ndan bu aÃ§Ä±dan ferahlatÄ±yor.

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Angelina Jolie'yi asÄ±l endiÅŸelendiren konu Shiloh ile arkadaÅŸÄ± Keoni Rose'un yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda konuÅŸulanlar. Sokaklarda samimiyetlerini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermekten Ã§ekinmeyen iki genÃ§ kÄ±zÄ±n arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n Ã¶tesinde bir yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu dedikodularÄ± aylardÄ±r durmak bilmedi.





ALTI Ã‡OCUÄžUN BABALARIYLA Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ° KALMADI

Angelina Jolie, henÃ¼z Brad Pitt ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlamadan Ã¶nce Maddox'u KamboÃ§ya'dan evlat edindi. Ä°lk Ã§ocuÄŸu Maddox ÅŸu anda 23 yaÅŸÄ±nda.

Brad Pitt ile birlikte 21 yaÅŸÄ±ndaki Pax, 20 yaÅŸÄ±ndaki Zahara'yÄ± evlat edindiler sonrasÄ±nda. Bu arada 19 yaÅŸÄ±ndaki Shiloh dÄ±ÅŸÄ±nda, 17 yaÅŸÄ±na giren Vivienne ve Knox adÄ±nda Ã¼Ã§ tane de biyolojik Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldi.

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OlaylÄ± ayrÄ±lÄ±klarÄ± Ã¶ncesinde tÃ¼m Ã§ocuklar Jolie Pitt soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±yordu. Fakat Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmasÄ±ndan sonra Ã§ocuklar babalarÄ±ndan uzaklaÅŸÄ±p annelerinin tarafÄ±nda yer aldÄ±.

Sonra da birer birer Pitt soyadÄ±nÄ± kullanmamaya baÅŸladÄ±lar.

Bir zamanlar Brangelina olarak anÄ±lan Ã§iftin altÄ± Ã§ocuÄŸundan sadece Knox Leon, ÅŸu ana kadar Pitt soyadÄ±nÄ± kullanmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamadÄ±. Bir baÅŸka deyiÅŸle onun soyadÄ± hala Jolie Pitt..





SÃ¶ylentilere gÃ¶re Brad Pitt, ikizleri Vivienne ve Knox'un 17'nci doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde hiÃ§ deÄŸilse oÄŸluyla birlikte vakit geÃ§irmek istedi. Ona mesaj gÃ¶nderdi ama yanÄ±t bile alamadÄ±.Â Â

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