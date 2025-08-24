Ayrıldığı kocasıyla karakolluk olmuştu… İçini ilk kez döktü: Bir daha boşanmam sanmıştım

Haberin Devamı

Ve ünlülüler dünyasının diğer ünlü çiftleri gibi yollarını ayırmaya karar verdi. Üstelik son birkaç aydır magazin manşetlerini süsleyen bu ayrılık sessiz sedasız da yaşanmadı, neredeyse her gün bu ayrılıkla ilgili şoke edici haberler basına taşındı.

Denise Richards’ın Aaron Phypers'la sekiz yıllık evliliğini temmuz ayında bitirdi, sonrasında da deyim yerindeyse fırtına hiç dinmedi…

Denise Richards'ın ikinci evliliği de ses getirerek, şiddet ve daha birçok suçlama eşliğinde bitti...

Boşanma davasını açan Aaron Phypers olmuş, eşi ünlü oyuncu Denise Richards’dan ayrılırken ona “bütün parasını har vurup harman savuruyor” şeklinde suçlamalar yapmıştı.

Geçen bir aylık süreçte iki eski aşık sürekli olarak birbirleri hakkında çarpıcı açıklamalar ve suçlamalarda bulundu ve birkaç kez de karakolluk oldular.

Ünlü oyuncu 2018'de evlendiği kocasını yere göğe koyamıyor, "Bir daha evlensem yine onu seçerdim" diyordu

Denise Richards bu epey “çirkin” geçen ayrılık süreci hakkında ilk kez konuşup içini döktü, hissettiklerini sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla hayranlarına anlattı.

Bu ayrılığın yürek parçalayıcı olduğunu itiraf eden ünlü oyuncu “Bir daha boşanacağımı hiç düşünmemiştim” diye bir itirafta daha bulundu.

Ayrılık sonrası ilk kez içini döken Denise Richards "Çoğunuz bunu yaşadınız. Bu ilk değil, ikinci… Bir daha asla boşanacağımı düşünmemiştim. Bu yüzden her zaman derim ki, asla asla deme.” dedi

54 yaşındaki yıldız isim Instagram'da paylaştığı duygusal bir videoyla, ayrı yaşadığı eşi Aaron Phypers'tan ayrılmasıyla ilgili sessizliğini ilk kez bozmuş oldu.

Richards, "Yazınızın nasıl geçtiğini sormak için uğradım" dedi ve "Benimki harika geçti. Aslında berbattı ama her şey yolundaymış gibi davranacağım” diyerek devam etti.

Denise Richards'ın Charlie Sheen'le olan ilk evliliği de aldatma iddiaları arasında büyük bir gümbürtü kopararak bitmişti

"Aslında Instagram'da hayatımda hiçbir şey yokmuş gibi paylaşımlar yapıyorum ve artık bunu yapacak halim kalmadı çünkü artık olan bitenler çok bariz” dedi.

Zamanı geldiğinde her şeyin doğrusunu anlatacağını söyleyen Denise Richards şimdilik duygusal olarak buna hazır olmadığını da söyledi.

2006’da iki kızının babası, ünlü oyuncu Charlie Sheen’den ayrılırken de çok konuşulan olaylar yaşayan Denise Richards 2018’de Aaron Phypers'la evlendiğinde artık mutlu bir hayata yelken açtığını, hayatının aşkını bulduğunu düşünmüştü.

Charlie Sheen’in o yıllarda uyuşturucu bağımlılığı, hayat kadınlarıyla yaptığı alemler, Denise Richards’ın tüm bunları öğrenip kocasıyla yüzleşmesi ve yaşadıkları boşanma ve velayet savaşları aylarca manşetlerden inmemişti.

2018’de Aaron Phypers'la hayatında yeni bir sayfa açan Denise Richards’ın mutluluğu 8 yıl sürdü ve çift çok mutlu görünürken bir anda ayrılarak herkesi şaşırttı.

Hayranlarıyla duygusal bir video paylaşan Richards "Mesajlarınızı görünce ağlamak istiyorum çünkü bu çok zor bir dönem ve hepiniz bana bu zor dönemde yardımcı oluyorsunuz. ... Teşekkür ederim. Sevgilerimle." diye konuştu

İkili ayrılır ayrılmaz Aaron Phypers karısı Denise Richards’ın tüm parasını savurduğunu, lüks harcamalar yaparak düşüncesiz davrandığını iddia etmişti.

Denise Richards ise çok daha ciddi suçlamalarla ortaya çıktı. Gözü morarmış haldeki fotoğraflarını paylaşan Denise Richards Aaron Phypers'dan şiddet gördüğünü iddia ederek uzaklaştırma kararı istedi.

Aaron Phypers ise karısının yalan söylediğini, ona el kaldırmadığını ve Denise Richards’ın düşerek yaralandığını, fotoğrafların eski olduğunu söyledi.

Denise Richards daha sonra ayrıldığı eşinin evine zorla girip bilgisayarını ve diğer elektronik eşyalarını çaldığını, üstelik ayrılınca kendisinin ayrıldığı aile evlerine kendi ailesiyle yerleşip hiç kira ödemediğini ve evden atılacak duruma geldiklerini anlattı.

