‘Ayrı dünyaların’ insanıyken kalplerine söz geçirememişlerdi… Büyük aşkları sonunda bitti

Kris Jenner, Beyonce ve eşi Jay-Z'den Justin ve Hailey Bieber'a ve hatta Prens Harry ve Meghan'a kadar birçok yıldızın fotoğraflarını içeren bir dizi parlak fotoğrafın altına, "Çok şanslıyım ve değerli ailem ve arkadaşlarım için minnettarım," diye yazdı.

Ancak tüm bu ünlü çiftler arasında, Kris'in en küçük kızı Kylie Jenner, derin göğüs dekolteli, sırtı açık beyaz bir elbise giymişti ve yapayalnız görünüyordu.

28 yaşındaki milyarder Kylie’nin iki buçuk yıllık erkek arkadaşı, 29 yaşındaki aktör Timothee Chalamet ise ortalıkta yoktu.

Son aylarda genç çiftin ara ara ayrılıp barıştığına dair söylentiler artmış, yan yana da görülmemişlerdi.

Çifte yakın kaynaklar zaten ilişkilerinde bir sorun olduğunu söylüyordu. Şimdi ise gelen dedikodulara göre Kylie Jenner ve Timothee Chalamet aşkı bitmiş durumda ve terk eden taraf Timothee Chalamet olmuş…

Hatta buna benzer bir durumun daha önce de yaşandığını ancak Kylie’nin sevgilisini birlikte kalmaya ikna ettiği de söyleniyor. Ve Kylie’nin sevgilisi Timothee Chamalet için deli olduğu da konuşuluyor.

Timothee Chamalet Hollywood’un genç yıldızları arasında en gözde olanlardan biri ve setten sete koşturuyor, bir filmi bitirince bir diğerine başlıyor.

Bu durum iki aşığın ilişkilerinin başından beri rahat rahat görüşmesine engel oluyor ve Kylie Jenner sürekli sevgilisinin peşinde koşmak ve onu setlerde görmek zorunda kalıyor.

Ünlü aşıkların ilişkisine darbe vuran son hamle ise bizzat Timothee Chalamet’nin kendisinden gelmişti. Ünlü yıldız geçtiğimiz günlerde Vogue dergisine kapak olmuş ve röportaj vermişti.

Chalamet bu röportajında Kylie Jenner’la yaşadığı ilişkiye dair soruları cevapsız bırakmış, "Bunu korkuyla söylemiyorum, sadece söyleyecek bir şeyim yok" demişti.

Timothee Chalamet’nin ailesinin bile Kylie Jenner’la ilişkisini onaylamadığı, onu geldiği aile yüzünden kendilerine denk görmediği zaten uzun süredir konuşuluyordu.

Timothee Chalamet ve Kylie Jenner, Nisan 2023'te Paris Moda Haftası'nda tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başladığında herkes şaşkına dönmüş, adları yan yana bile düşünülemeyen bu iki yıldız ismin ilişkisi uzun süre yadırganmıştı.

Çift uzun süre saklı gizli görüştükten sonra bu yaz bir festivalde kırmızı halıya ilk kez birlikte çıkarak ilişkilerini resmileştirmişti.