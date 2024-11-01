Aynı plan, aynı pusu... Hedef polis memurları... Arka Sokaklar bu kez polis cinayetlerini konu ediyor

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Arka Sokaklar, Türkiye’ye ayna tutmaya devam ediyor. Dizinin 1 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde oldukça hassas bir konuya değinilecek. Ülke güvenliğinde önemli bir rol oynayan polis memurlarına yapılan saldırıların ekrana geleceği bölüm yine bir yaraya parmak basacak.

ATEŞ ALTINDAYIZ! ACİL DESTEK LAZIM!

Arka Sokaklar’ın 688’inci bölümünden iki adet tanıtım filmi izleyici ile buluştu. Hüsnü Çoban ve Mesut Komiser ’in telsizlerine gelen “Ateş altındayız, acil destek lazım!” anonsu ile açılış yapan tanıtım filmlerinde polis cinayetlerine değinildiği gözler önüne serildi. Senaryo gereği memurların imdadına yetişen ekibin bu görüntüleri, polislere yönelik şiddete bir kez daha dikkat çekti.

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EFSANE DİZİNİN EFSANE EKİBİ

Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Arka Sokaklar’ın yönetmenliğini bu sezon Baran Özçaylan üstleniyor.

HER CUMA KANAL D’DE

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.