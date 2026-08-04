‘Aylardır ağlıyorum’ demişti… O kocaman evde bir başına kalacak… Çocuklar yuvadan uçmadan son tatil!

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Büyük aşkı Ben Affleck’le 2022’de yaptığı görkemli düğünün üzerinden iki yıl geçtikten sonra ayrılan, bir aşk hikayesi daha hayal kırıklığıyla biten Jennifer Lopez sonrasında kendini işine ve ailesine vermişti.

Marc Anthony’yle yaptığı evlilikten doğan ikizleri Max ve Oskar şubat ayında 18 yaşına basan Jennifer Lopez şimdilerde onları yuvadan uçurmaya hazırlanıyor.

İki çocuğuyla birlikte onlar üniversite için evden ayrılmadan önce son bir tatile çıkan Jennifer Lopez bu yolcuktan pozları Instagram hesabından paylaştı.

Jennifer Lopez, çocukları yeni bir hayata başlamadan önce onlarla tatlı bir İtalya yolculuğuna çıktı.

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Ünlü şarkıcı bu son tatilde çekilen fotoğraflar serisine "Üniversiteye gitmeden önce Hindistan cevizlerimle yolculuk" başlığını ekledi. Birçok müze gezen, birlikte İtalyan restoranlarını gezip bolca yiyip içen Lopez ve ikizleri lise mezuniyetlerinin ardından mutlu bir aile gezisi yapmış oldular.

Gezileri için Lopez, birbirinden şık elbiselerle göz kamaştırırken, ikizler Max ve Oskar tişört, şortlar ve spor ayakkabılarıyla daha rahat bir görünüm tercih etti.

Çocuklarının lise mezuniyetlerinde de gözü yaşlı halde görüntülenen Jennifer Lopez tüm dünyası olduğunu söylediği ikizlerinin yuvadan uçmaya hazırlandığı bu süreçte duygusal zamanlar geçirdi.

İkizlerden Oskar Sarah Lawrence Koleji'nde tiyatro ve stüdyo sanatları okuyacak. Max'in üniversitesi henüz açıklanmamış olsa da, Lopez haziran ayında Extra'ya verdiği röportajda her iki çocuğunun da "başvurdukları beş üniversitenin hepsine de kabul edildiklerini" söylemiş ve "Kendilerine hedefler koydukları için çok gururluyum" demişti.

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“Başvurdukları beş üniversitenin hepsine de kabul edildiler. Her biri bir okula burs kazandı, biliyorsunuz, her biri bir okula burs aldı. Ve ben de onların çok çalıştıklarını hissettim.”

Ünlü şarkıcı mayıs ayında ünlü talk şovcu Jimmy Kimmel’ın yayınına katılmış ve çocukları evden ayrıldıktan sonra yalnız kalma konusunda ne hissettiği sorulduğunda gözyaşlarına boğulmuştu.

Jimmy Kimmel’a “Bu konuda konuşmayın çünkü ağlamaya başlıyorum. İki aydır ağlıyorum.” diyen Jennifer Lopez daha sonra şaka yollu “Sonra yurtlarının çok küçük olduğunu fark edecekler ve evlerini özleyecekler. Umarım çok yakında geri dönmek isteyeceklerdir. Planım bu.” demişti.

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