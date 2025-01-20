Ünlü oyuncu yeni yaşına yaslı giriyor... Hem parası gitti, hem sağlığı... 'Yakında herkes unutur beni'

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Elbette bazı yapımların, hem oyuncuları hem de seyircileri için çok özel bir yeri vardır...

Final yapsa, ekrana veda etse ya da TV arşivlerindeki yerini alsa bile hiç unutulmaz... Kadrodaki kimi oyuncular ise dizinin final yapmasıyla kelimenin tam anlamıyla yas tutar.

FİNAL YAPMASI AYLARDIR GÜNDEMDE

Tıpkı Blue Bloods dizisinde olduğu gibi...

14 yıl boyunca ekrana gelen bu ünlü polisiye dizi geçen yılın sonlarında final bölümünün yayınlanmasıyla seyircisine veda etti.

Ama daha final bölümü çekilmeden bazı oyuncuları dizinin bitecek olmasından ne kadar büyük bir üzüntü duyduklarını bıkıp usanmadan ifade ettiler.

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Bazıları da dizinin final bölümü çekildikten sonra açıkladı bu konudaki görüşlerini.

Belli ki yıllarca süren dizi hem kamera karşısındaki hem de kamera arkasındaki ekibin gönlünde ayrı bir yer edindi.

Bunların başında da dizinin ana karakterini oynayan Tom Selleck geliyordu...

MEĞER MİLYONLARI KAYBETMİŞ!

Deneyimli aktör, daha dizinin final yapmasıyla ilgili karar çıkar çıkmaz verdiği röportajlarda, konuk olduğu programlarda ne kadar büyük bir hayal kırıklığı duyduğunu hiç saklamadı.

Hatta bir ara "Dizi biter de para kazanamazsam yıllar önce satın aldığım çiftliği işletemem ve satmam gerekebilir" diyerek işi biraz daha trajik bir boyuta getirdi.

İleri sürülenlere göre de dizinin bitiminden sonra 79 yaşında olmasına rağmen bir köşeye çekilmek yerine yeni projeler için arayışa girdi.

Aslına bakılırsa dostları Selleck'in maddi bir zorluk yaşamasının mümkün olmadığını çünkü yıllar içinde zaten bir servet edindiğini söyledi.

Ama yine de görünüşe göre ünlü oyuncunun bunca sızlanması boşuna değilmiş...

Çünkü Tom Selleck, Blue Bloods dizisinin bitimiyle hatırı sayılır bir gelirden olmuş gerçekten de.

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BÖLÜM BAŞINA EN YÜKSEK ÜCRETİ O ALMIŞ

Çünkü tam 14 sezon boyunca dizinin oyuncu kadrosu içinde en çok ücreti alan Tom Selleck'in ta kendisiymiş.

Hatta bu konuda kendisinden sonra en çok ücret alan oyuncunun bile iki katı miktarda para kazanmış Selleck.

İleri sürülenlere göre Tom Selleck, Blue Bloods dizisinden bölüm başına 200 bin dolar ücret aldı. Bu, kendisinden sonra her bölüm için en yüksek ücreti alan meslektaşı Will Estes'in 100 bin dolarlık ücretinden bile daha fazla.

Blue Bloods'ın yayınlandığı 14 yıl boyunca 24 bölüm çekildiği düşünülürse Tom Selleck'in diziden kazandığı para 4.8 milyon dolar.

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Bir başka deyişle Blue Bloods'ın final yapmasıyla Selleck de yüksek bir geliri kaybetti.

Diğer yandan Hollywood Reporter'a konuşan kaynaklara göre Blue Bloods oyuncuları, dizinin 14'üncü sezonu için kanaldan onay almak uğruna ücretlerinden yüzde 25 kesinti yapılmasına karar verdi gönüllü olarak.

Bu hesaba göre de Selleck, diziden bölüm başına 150 bin dolar aldı. Toplamda ise 3.6 milyon dolarlık bir gelir elde etti Blue Bloods'tan.

YENİ YAŞINA YASLI GİRİYOR

Bu arada Tom Selleck için konuşulan başka bir durum da söz konusu...

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Ünlü oyuncu 29 Ocak'ta hayatında yeni bir sayfa açacak... 70'li yaşlarının sonunda olan Selleck 80 yaşına girecek.

Ama iddialara göre ünlü oyuncu yeni yaşını hem işini kaybetmiş hem de sağlığından olmuş bir şekilde karşılayacak. Radar adlı internet sitesine göre bu durum da ünlü oyuncunun ruh dünyasında çalkantılara neden oluyor.

Tek korkusu de parasını kaybetmek değil. Zaten oynadığı dizi bitince oradan elde ettiği geliri kaybeden Selleck, bir de yaşlandığını ve eski parlak günlerinin sonuna geldiği endişesine kapıldı.

Elbette Selleck'in yılların birikimi olan bir serveti var.

KİLO ALDIKÇA SAĞLIĞI DAHA DA BOZULUYOR

Ama Blue Bloods'ın bitmesiyle birlikte şu anda düzenli gelirinden de oldu. Üstelik diz eklemleriyle ilgili olarak epeydir yaşadığı sorun da giderek ağırlaşıyor.

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Hepsinin ötesinde artık kamera karşısına geçmediği için epey kilo da aldı. Aldığı kilolar da eklemleriyle ilgili sağlık sorununu daha zorlu bir hale getirdi. Özetle Selleck, tam bir sarmalın içine düştü.

Radar adlı siteye konuşan bir kaynak "Tom'un sağlığının çok yerinde olmadığı bilinen bir gerçek.

ESKİ PARLAK GÜNLERİNİN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ayrıca çevresindeki herkese de rol aldığı dizinin bitmesinden sonra mecbur kaldığı erken emeklilik için ne kadar üzgün olduğunu bunu hiç istemediğini de söylüyor" dedi.

Bu kaynaklara bakılırsa 80 yaşına girmek Tom Selleck'in ruh halinde depresif ve melankolik bir etki de yaptı. Kariyeri bir yana artık bu hayatta ne kadar zamanı kaldığını da daha fazla düşünmeye başladı ünlü oyuncu,

Tom Selleck bir yandan yaşlanırken bir yandan da gösteri dünyasındaki parlak günlerinin de artık sonuna gelmiş olabileceğini düşünüp bundan da korkuyor. Yakınlarının söylediğine göre Blue Bloods'ın sona ermesi de bu korkusunu daha da artırdı.