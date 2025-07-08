Aylar önce ayrılıp herkesten sakladılar… Ünlü oyuncu meğer çoktan çapkınlığa başlamış!

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Kimileri onların bu nişanı fazla uzun tuttuğunu, bir türlü evlenemeyince en sonunda yolun sonunun ayrılığa çıktığını söyledi.

Kimileri de Orlando Bloom ve Katy Perry’nin aşkının ünlü şarkıcının son zamanlarda işi konusunda yaşadığı strese ve sıkıntılara yenik düştüğünü iddia etti.

EN SONUNDA KENDİLERİ DE AÇIKLADI

Katy Perry ve Orlando Bloom’un ayrıldıkları haziranın sonunda duyuldu ve en sonunda geçtiğimiz gün ortak bir açıklama yaparak kendileri de bu haberi doğruladı.

Ayrıldıklarını duyurmak için Katy Perry’nin turnesinin bitmesini bekleyen eski aşıklar haber magazin sayfalarına düşünce ellerini çabuk tutmak zorunda kaldılar.

Katy Perry ve Orlando Bloom'un aslında aylardır ayrı oldukları ancak bu haberi duyurmak için doğru zamanı kolladıkları iddia edildi

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Çift basın sözcülerine yaptırdıkları ortak “Orlando ve Katy, son birkaç aydır ilişkilerini ortak ebeveynlik üzerine odaklanmak için değiştiriyorlar. Ortak öncelikleri, kızlarını sevgi, istikrar ve karşılıklı saygı ile yetiştirmek olduğu için, her zaman olduğu gibi bir aile olarak birlikte görülmeye devam edecekler” açıklamasıyla nişanın bozulduğunu ve 9 yıllık ilişkilerinin noktalandığını doğruladılar.

Şimdi konuşulmaya başlanan yeni haberlere göre bu ayrılık aslında aylar önce yaşandı…

Katy Perry ve Orlando Bloom bu yılın başında ayrıldı ancak bunu sakladı.

Orlando Bloom tek başına gittiği Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğününde birkaç farklı güzelle görüntülendi

Katy Perry tüm dikkatini bu ayrılığı saklamaya ve yeni albümünü çıkarmaya verirken Orlando Bloom sanki ortada hiçbir şey yokmuş gibi başkalarıyla görüşmeye başladı.

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ÇAPIKINLIK TURLARI ATMAYA ÇOKTAN BAŞLAMIŞTI!

Orlando Bloom’u tanıyanlar ve yaşananlara şahit olanlar ünlü oyuncunun zaten aylardır saklı gizli şekilde Miami’de sürekli başka kadınlarla görüştüğünü, ayrılıktan sonraki flört yolculuğuna çoktan başladığını iddia ettiler.

Söylenenlere göre ünlü oyuncu bu hallerinden hiç pişmanlık da duymuyor, ilişkisini zaten bitirdiği için paparazzilerden kaçsa da Katy Perry’den ya da onları tanıyan yakınlarından çekinmeden başka kadınlarla görüşüyordu.

“Orlando kesinlikle Miami'de kızlarla birlikteydi” diyen kaynaklar ünlü oyuncu için “Üstelik hiç de gizli saklı davranmıyordu, suçluluk hissetmiyordu” yorumunu yaptılar.

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Katy Perry, 23 Nisan'da başlayan ve 7 Aralık'a kadar sürecek olan “Lifetimes” turnesinde ülke ülke gezerken Orlando Bloom’un ünlü arkadaşlarıyla tek başına katıldığı etkinliklerde artık bekar bir erkek olduğunu düşünerek sürekli olarak kadınlarla ilgileniyordu.

Orlando Bloom Venedik'te bir başka taze bekar olan Sdyney Sweeney'le de görüntülendi

"SUÇLULUK HİSSETMEDEN BAŞKA KADINLARLA GÖRÜŞÜYORDU"

Katy Perry ve Orlando Bloom ayrıldıkları için birlikte davet edildikleri Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in düğünü de ünlü şarkıcı için hayal oldu.

Perry düğüne gitmezken Orlando Bloom tek başına gittiği bu üç gün üç gecelik etkinlikte birçok kadınla eğlenirken görüntülenmişti…

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Çift ilk olarak 2016’da yılında Altın Küre Ödülleri sonrası verilen partide tanışmıştı.

2019’da Sevgililer Günü'nde nişanlanan ikilinin kızları Daisy Dove 2020’de dünyaya geldi.