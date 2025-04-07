Ayla'dan Cihan'a: Oğlumdan başka kimsem yok!

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CİHAN'DAN ALYA'YI ŞAŞIRTAN ÇIKIŞ

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'in yeni tanıtımında; Cihan, Alya'yı sakinleştirmek için çocukluk anılarını sorarken, Alya'nın "Çocukluğuma dair ne varsa gömdüm. Benim oğlumdan başka kimsem yok" sözleri ikili arasında duygusal anların yaşanmasına neden oluyor. Cihan'ın "Ben..." deyip sustuğu anda Alya'nın bakışları yeni bölümde ikili arasında duygusal anların yaşanacağının sinyalini veriyor.



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AyNA Yapım imzalı dizinin senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alırken yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Uzak Şehir'in güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba , Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer ve Nursel Köse yer alıyor.

'Uzak Şehir' bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.