Ayla filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Ayla filmi nerede çekildi?

Ayla filmi oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Ayla nerede çekildi? Sinemada yayınlandığı dönemde büyük ses getiren yapım, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan Ayla filminde gerçek bir hikaye anlatılıyor. İşte oyuncuları arasında İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Ali Atay gibi isimlerin bulunduğu filmin konusu…

AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ayla filminin çekimleri Tarsus'ta yapıldı. Tarsus'un bazı tarihi binaları da Ayla filminin çekimlerinde kullanıldı.

AYLA FİLMİ OYUNCULARI

İsmail Hacıoğlu

Kim Seol

Çetin Tekindor

Ali Atay

Murat Yıldırım

Taner Birsel

Altan Erkekli

Meral Çetinkaya

Damla Sönmez

Büşra Develi

Eric Roberts

Lee Kyung-Jin

Sinem Uslu

Erkan Petekkaya

AYLA FİLMİ KONUSU

1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar.

Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden buluşturacak mıdır?...