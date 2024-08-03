Ayla Algan ile Türker İnanoğlu'na vefa ödülü

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Beyoğlu Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek Film-San Ödül Töreni, 9 Eylül’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Sunuculuğunu Meral Konrat ve Kıvanç Terzioğlu’nun üstleneceği gecede 2023-2024 sezonunda sinema filmleri ve dizilerde yer alan başarılı isimler ödüllendirilecek.

Ödül alacak isimleri Engin Çağlar, Meral Konrat, Atılay Uluışık, Neslihan Akça, Semih Akça, Sevinç Özer, Derya Özgören, Murat Özen ve Kıvanç Terzioğlu’ndan oluşan jürinin belirlediği organizasyonda ayrıca kısa süre önce vefat eden Ayla Algan ile Türker İnanoğlu da ‘vefa ödülü’ ile onurlandırılacak.