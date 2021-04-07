Aykut Enişte filminin konusu ne? İşte Aykut Enişte'nin konusu ve oyuncu kadrosu

Onur Bilgetay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde; Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar, Ali Erkazan, Ferdi Sancar, Mekin Sezer, Özlem Çakar, Selen Domaç ve Güven Hokna gibi isimler rol alıyor. İşte, Aykut Enişte filminin konusu...

Aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut, evlenip yuva kurmak istemektedir. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeyi planlayan Aykut’u hiç ummadığı bir durum beklemektedir. Düğüne bir hafta kala tüm birikimini çaldıran Aykut, bir ailenin damadı olma hayali kurarken; bir anda iki ailenin birden damadı olma yoluna girer. İki aile arasında kalan Aykut, bu karmaşanın içinden nasıl çıkacaktır?

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