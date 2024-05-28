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Aykut Enişte 2 oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor! Aykut Enişte 2 filmi nerede ve ne zaman çekildi?

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Aykut Enişte 2 oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor Aykut Enişte 2 filmi nerede ve ne zaman çekildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 09:47

Aykut Enişte 2 oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. 3 Aralık 2021 tarihinde vizyona giren Aykut Enişte 2 beyazperdede çok sevilmişti. İzlemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için Aykut Enişte 2 televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Yerli komedi filmlerimizden Aykut Enişte 2 konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Aykut Enişte 2 nerede çekildi? İşte, Aykut Enişte 2 filmi konusu, oyuncuları ve karakterleri...

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Yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı, yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği, senaryosunu ise Cem Gelinoğlu, Giray Altınok ve Muammer Tali'nin yazdığı durum komedisi Aykut Enişte 2 ekranlara geliyor. Filmin başrollerinde ise Cem Gelinoğlu ve Melis Babadağ yer alıyor. Peki, Aykut Enişte 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Aykut Enişte 2 filmi nerede çekildi? İşte, filmin detayları...

AYKUT ENİŞTE 2 KONUSU NEDİR?

Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır. Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı olan Aykut, sevdiği kadınla evlenip, Atabeyoğlu Ailesi’nin damadı olacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden olur. Ailenin eski eniştesi olan Talat'ın düğünden birkaç gün önce ortaya çıkması, tüm işleri karıştırır. İyi niyeti ve saflığı nedeniyle başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmeyi başarabilecek midir?

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AYKUT ENİŞTE 2 OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Cem Gelinoğlu - Aykut Aslan
Melis Babadağ - Gülşah Atabeyoğlu Aslan
Hakan Yılmaz - Talat
Nezaket Erden - Selbi
Müfit Kayacan - Sadi Atabeyoğlu
Lale Başar - Şule Atabeyoğlu
Selen Domaç - Dilşah
Mekin Sezer - Mithat Atabeyoğlu
Ecrin Moğultay - Sude Atabeyoğlu
Ali Çelik - Komiser
Ali Uyandıran - Yaşlı amca
Güler Ökten - Muazzez
Ali İpin - Cevdet Hoca

AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aykut Enişte filminin çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilmiştir.

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