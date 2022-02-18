Müge Anlı'daki Ayhan Gülep olayı nedir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Katilin ifadesine Hürriyet ulaştı: ‘Beni aldattığı için kavga ettik’Katilin ifadesine Hürriyet ulaştı: ‘Beni aldattığı için kavga ettik’#Sıla
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk nereye koşuyorİddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk nereye koşuyor?#Elon Musk
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Açıklama az önce geldi: Ateş açıldı Ukraynada kriz tırmanıyorAçıklama az önce geldi: Ateş açıldı! Ukrayna'da kriz tırmanıyor#Rusya
16’lık bir genci ölüme götüren... İhmaller zinciri16’lık bir genci ölüme götüren... İhmaller zinciri#Sıla
Rusya uçak dolusu para getiriyorRusya uçak dolusu para getiriyor#Rusya
Dünya bu mesajı konuşuyor Rusya ve Ukraynaya gökyüzünden çağrı...Dünya bu mesajı konuşuyor! Rusya ve Ukrayna'ya gökyüzünden çağrı...#RUSYA
Maaşı 1.447 kat fazla... Özel jet dahil 99 milyon dolarlık ikramiye aldı Tepki yağdıMaaşı 1.447 kat fazla... Özel jet dahil 99 milyon dolarlık ikramiye aldı! Tepki yağdı#Apple
Komşu felakete uyandı... Kaptan son emrini verdi: Gemiyi terk edinKomşu felakete uyandı... Kaptan son emrini verdi: Gemiyi terk edin#Yunanistan
Sosyal medya bu olayı konuşuyor... TikTok fenomenine hayatının şokunu yaşattıSosyal medya bu olayı konuşuyor... TikTok fenomenine hayatının şokunu yaşattı!#Tiktok
Filmdeki ölümü gerçek oldu Yönetmen: ŞoktayızFilmdeki ölümü gerçek oldu! Yönetmen: Şoktayız#Antalya
Zeytinburnu ve Şişliden acı haber 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümüZeytinburnu ve Şişli'den acı haber! 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü#Istanbul
Fenerbahçe-Slavia Prag maçı sonrası açıkladı Onu önermiştimFenerbahçe-Slavia Prag maçı sonrası açıkladı! 'Onu önermiştim'#Fenerbahçe
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evleniyor... Nikah tarihi belli olduGökçe Bahadır ile Emir Ersoy evleniyor... Nikah tarihi belli oldu!#Gökçe Bahadır
Arda Turandan 4 milyonluk jest Arabasını garsona ödünç verdiArda Turan'dan 4 milyonluk jest! Arabasını garsona ödünç verdi#Arda Turan
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Müge Anlı'daki Ayhan Gülep olayı nedir?

#Ayhan Gülep#Ayhan Gülep Olayı#Ayhan Gülep Bulundu Mu
Müge Anlıdaki Ayhan Gülep olayı nedir

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı Ayhan Gülep gündem oldu. 4 yıldır haber alınamayan Gülep’in babası Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Gülep'in kabarık suç dosyasını Müge Anlı ortaya çıkardı. "Oğlumun kabarık suç dosyasından haberim yoktu." açıklamasında bulundu. Peki, Ayhan Gülep olayı nedir?

Haberin Devamı

Tekstilde ütücülük yapan 30 yaşındaki Ayhan Gülep’in kaybı Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibine konu oldu. Oğlunun kavga ettiği kişilerden şüphelenen babası Müge Anlı ile Tatlı Sert’e katıldı. Alkol aldığı esnada darp edilen Gülep’e 2017 yılından bu yana ulaşılamıyor.

Ayhan Gülep olayı görgü tanıklarının iddiaları ardından boyut değiştirdi. Madde bağımlısı olan ve yasaklı maddeleri almak için hırsızlık yapan Ayhan Gülep 'in sık sık babasıyla kavga ettiği ortaya çıktı Olayın tanıkları, Ayhan Gülep'in babası Hasan Gülep tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

Söz konusu söylentiler ardından baba Hasan Gülep'in "Açıklayacağım şeyden sonra eşim tutuklanabilir." sözleri Müge Anlı ve stüdyodakileri şaşırttı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayhan Gülep#Ayhan Gülep Olayı#Ayhan Gülep Bulundu Mu

BAKMADAN GEÇME!

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık