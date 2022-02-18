Müge Anlı'daki Ayhan Gülep olayı nedir?

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Tekstilde ütücülük yapan 30 yaşındaki Ayhan Gülep’in kaybı Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibine konu oldu. Oğlunun kavga ettiği kişilerden şüphelenen babası Müge Anlı ile Tatlı Sert’e katıldı. Alkol aldığı esnada darp edilen Gülep’e 2017 yılından bu yana ulaşılamıyor.

Ayhan Gülep olayı görgü tanıklarının iddiaları ardından boyut değiştirdi. Madde bağımlısı olan ve yasaklı maddeleri almak için hırsızlık yapan Ayhan Gülep 'in sık sık babasıyla kavga ettiği ortaya çıktı Olayın tanıkları, Ayhan Gülep'in babası Hasan Gülep tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

Söz konusu söylentiler ardından baba Hasan Gülep'in "Açıklayacağım şeyden sonra eşim tutuklanabilir." sözleri Müge Anlı ve stüdyodakileri şaşırttı.