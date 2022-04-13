Aydın Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Aydın Kurtoğlu ve babası Cengiz Kurtoğlu hakkında bilgiler

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Aydın Kurtoğlu’nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show’un bu haftaki konuğu olan Aydın Kurtoğlu, ünlü isim Cengiz Kurtoğlu’nun oğludur. 2014 yılında ilk çalışması Köle teklisini çıkarmıştır ve bu çalışmasına klip çekmiştir.

AYDIN KURTOĞLU KİMDİR?

Cengiz Kurtoğlu ve Fatma Kurtoğlu'nun oğlu olan Aydın Kurtoğlu, 24 Ocak 1983 Rize, Türkiye doğumlu Türk besteci, şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve seslendirme sanatçısıdır.

2014 yılında ilk çalışması "Köle" teklisini çıkarmıştır ve bu çalışmasına klip çekmiştir. 2015 yılında ilk EP albümü "Hayırlı Günler"'i ve "Öptüm" adlı ikinci teklisini çıkarmıştır. Hayırlı Günler albümünden "Hayırlı Günler" adlı şarkısına, "Öptüm" teklisinden "Öptüm" adlı şarkısına klip çekmiştir. 2015 yılında Kral Türkiye Müzik Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan sanatçı adayı olmuştur.

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Ekim 2015'de İstanbul'da düzenlenen Dubai'de ilk gösterimini yapan "Şirinler Live on Stage" adlı müzikalde Somurtkan Şirin'i seslendirdi.

CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR?

Karadenizli olan Cengiz Kurtoğlu, öğrenim hayatını Artvin`de tamamladı. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Kurtoğlu, daha sonra Arhavi`de "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yaptı. 20 yaşında yani 1979 yılında askerlik yapmak için Ankara`ya gitti, ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya geldi. Dönüşte bir süre Artvin'de kalan Kurtoğlu, 1982`de İstanbul`a gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özer`e gönderdi. 1984`te ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın ile ilerde hayranları tarafından "yaşayan efsane" olarak adlandırılacağını bilmeden yola koyuldu. Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınır.

Evli olan Cengiz Kurtoğlu; Orçun Bora, Aylin ve Aydın adlarında 3 çocuk babasıdır.