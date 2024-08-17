Aydemir Akbaş: Usta sanatçı vasiyetini çoktan hazırlamıştı: Kedilerime iyi bakın... Hayatımı sakın film yapmayın

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Türk sanatının çınarlarından Akbaş o röportajda "Daha çok işim var. Yapacak, yazacak çok şeyim, kavga ve hakaret edeceğim çok insan var" demişti...

Ama olmadı... Usta oyuncu, yönetmen ve senarist 86 yaşında hayata veda etti.

YAŞAM ÖYKÜSÜ İSTANBUL, FERİKÖY'DE BAŞLADI

Aydemir Akbaş, 3 Mart 1936 günü Manastırlı bir baba ile Trabzonlu bir annenin oğlu olarak İstanbul'un Feriköy semtinde dünyaya gözlerini açtı.

Hayatının ilk döneminde oyuncu olmak gibi bir hedefi de yoktu. Önce İtalyan Lisesi'ne sonra Galatasaray Lisesi'ne gitti. Ardından bir süre gazetecilik yaptı.



Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğretmen olarak askerlik görevini tamamladı. Onu bugünlere taşıyan olaylar zinciri ise ondan sonra gerçekleşti.

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ÖNCE SİNEMA SONRA TİYATRO

Askerden döndükten sonra gazetecilik yaptığı yıllarda Altan Erbulak ile tanıştı. Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi bir döneme damgasını vuran usta tiyatrocularla birlikte çalıştı.



Aydemir Akbaş ilk tiyatro deneyimini 1968 yılında Ayfer Feray- Nisa Serezli Tiyatrosu'nda yaşadı.

7 Kocalı Hürmüz oyununda sahneye çıktı. Bundan bir yıl sonra da Gülriz Sururi ve Engin Cezzar Tiyatrosu'nun kurduğu Ortaklar Tiyatrosu'na katıldı.



O dönemde Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu gibi oyunlarda sahneye çıktı. Bu arada oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yaptı.

ATIF YILMAZ İLE ÇALIŞTI

Akbaş'ın sinema deneyimi ise tiyatrodan önce başladı. 1964 yılında Atıf Yılmaz'ın imzasını taşıyan Keşanlı Ali Destanı'nda kamera karşısına geçti.

Aslında bu eserle tanışıklığı ise daha öncesine dayanıyordu. Aynı eserin tiyatro yorumunda hem Sipsi Selim karakterine hayat verdi hem de sahne amirliği yapmıştı.



Aydemir Akbaş, sinema alanında Yılmaz Güney ile de bazı ortak çalışmalar yaptı.



1974 yılına gelindiğinde Yeşilçam'da erotik filmler furyası başladı. Birçok oyuncu o dönemde sinemadan elini eteğini çekse de Akbaş mesleğini sürdürdü.

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Döneme damgasını vuran birçok filmde kamera karşısına geçti.

Özetle Aydemir Akbaş, mesleğine hiç ara vermedi. Yeşilçam 'ın hemen hemen her dönemine tanıklık eden Akbaş, sonraki yıllarda da oyunculuğu sürdürdü.

Kariyeri boyunca 100'den fazla filmde rol aldı. Bunun yanı sıra 8 tane film yönetti. Yıllar içinde 30 tane tiyatro oyununda oynadı.



Akbaş, tiyatro ve sinemanın yanı sıra TV'de de çalışmalarını sürdürdü. Birçok dizide rol aldı.

Bir dönem İbrahim Tatlıses ile ortak çalışmalar yaptı.

HİÇ EMEKLİ OLUP KÖŞESİNE ÇEKİLMEDİ

Aydemir Akbaş; yıllar içinde giderek bozulan sağlık durumuna rağmen 80'li yaşlarında bile emekli olup köşesine çekilmedi.

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Hayatının ileri bir döneminde bile bu kadar enerjik olmasını da Hürriyet'e verdiği bir röportajda yaşamayı çok sevmesine bağlamıştı.

Akbaş, gençlerle iletişimi hiç koparmamasının da bunda etkisi olduğunu belirtmişti.

EŞİYLE İKİ KEZ BOŞANIP ÜÇ KEZ EVLENDİ

Akbaş, gençlik yıllarından beri eşi Beyhan Akbaş'tan kısa süreler dışında hiç ayrılmadı desek yanlış olmaz. Çift, iki kez boşanıp üç kez evlendi.



Aydemir Akbaş ve Beyhan Benek ilk olarak 1964 yılında evlendi. Ardından gelen yıllarda iki kez boşandılar. Ama üçüncü kez evlendiler ve bu defaki ömür boyu sürdü.

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KEDİLERİME İYİ BAKSINLAR... SAKIN HAYATIMI FİLM YAPMASINLAR

Aydemir Akbaş daha önce gırtlak kanserini yenmişti. Hastalığını öğrenir öğrenmez hemen ameliyat olmak istediğini anlattı Hürriyet'e verdiği röportajda.

Bunun nedenini de "Yaşamayı seviyorum" diye anlattı. Son bir dileği vardı usta oyuncunun bunu da şu sözlerle açıklamıştı: Ölümden çok korkuyorum. Umarım uykumda ölürüm...

Akbaş'ın bir de vasiyeti vardı. İlk ayrıntı geride bıraktığı kedilerine iyi bakılmasıydı.. İkincisini ise şu sözlerle ifade etmişti: "Sakın hayatımı film yapmasınlar çünkü doğrusunu çekemezler.."