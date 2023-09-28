Aydan Şener Üç Kız Kardeş’te!

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Kanal D’nin başladığı ilk günden itibaren beğeniyle izlenen, İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş’in oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Aydan Şener, Müjgan karakteri ile dahil oldu.

Canlandıracağı rol ile dikkat çekecek

1981 yılında Türkiye güzeli olan Aydan Şener, Üç Kız Kardeş dizisinde de canlandırdığı Müjgan karakteri ile yine gençlik yıllarında Türkiye güzeli seçiliyor. Dizinin 58’inci bölümünde izleyiciyle buluşacak olan Şener, oğlu için Ayvalık’a taşınan bir anne olarak karşımıza çıkacak.

Müjgan Varnalı…

1970 Türkiye güzeli. Bugün ellili yaşlarında. Güzelliğinden zerre kaybetmemiş, asaleti ve zarafetiyle görenleri kendine hayran bırakan bir kadın. Kariyerini arka plana atarak genç yaşta evlilik yapan Müjgan (Aydan Şener) yıllar sonra oğlu ile birlikte yeni bir hayat kurmak için Ayvalık’a taşınır ve Kalender Ailesi ile yolları kesişir.

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Yapımını Süreç Film’in, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Ören, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” Salı akşamları Kanal D’de!