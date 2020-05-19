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Haber Giriş: 19.05.2020 - 09:39,Son Güncelleme:

Aydan Şener: Oyuncu olmasam kuaför olurdum

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Aydan Şener: Oyuncu olmasam kuaför olurdum
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Aydan Şener, Türkiye Finans’ın “Eskimeyen Dostlar” projesi kapsamında sosyal medyada gerçekleşen canlı yayında Seren Fosforoğlu’yla sohbet etti.

Şener, “Karantina günlerinde bakımınızı nasıl yapıyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Ben zaten çok sık kuaföre giden biri değilim. Fönün, fondötenin kokusu rahatsız eder beni. O kadar gittik ki zamanında. Benim elim çok yatkındır saçımı yapmaya, kesmeye. O yüzden kendim yapıyorum.”

Sanatçı, “Oyuncu olmasam güzellik salonum olabilirdi. Çok iyi kuaför ya da makyöz olabilirdim” dedi. ◊ İsmail BAYRAK

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