Aydan Şener: Oyuncu olmasam kuaför olurdum

Şener, “Karantina günlerinde bakımınızı nasıl yapıyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Ben zaten çok sık kuaföre giden biri değilim. Fönün, fondötenin kokusu rahatsız eder beni. O kadar gittik ki zamanında. Benim elim çok yatkındır saçımı yapmaya, kesmeye. O yüzden kendim yapıyorum.”

Sanatçı, “Oyuncu olmasam güzellik salonum olabilirdi. Çok iyi kuaför ya da makyöz olabilirdim” dedi. ◊ İsmail BAYRAK