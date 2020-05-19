Aydan Şener: Oyuncu olmasam kuaför olurdum
Aydan Şener, Türkiye Finans’ın “Eskimeyen Dostlar” projesi kapsamında sosyal medyada gerçekleşen canlı yayında Seren Fosforoğlu’yla sohbet etti.
Şener, “Karantina günlerinde bakımınızı nasıl yapıyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Ben zaten çok sık kuaföre giden biri değilim. Fönün, fondötenin kokusu rahatsız eder beni. O kadar gittik ki zamanında. Benim elim çok yatkındır saçımı yapmaya, kesmeye. O yüzden kendim yapıyorum.”
Sanatçı, “Oyuncu olmasam güzellik salonum olabilirdi. Çok iyi kuaför ya da makyöz olabilirdim” dedi. ◊ İsmail BAYRAK
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle