Aydan Şener: Kalıcı olmak hedefimdi

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YEŞİLÇAM’ın usta isimlerinden Aydan Şener, Mother’s Life dergisinin yeni sayısına konuk oldu. 40 yıla yakındır ekranda olduğunu belirten ünlü sanatçı, “İnsanlara hep bir şekilde dizilerle, filmlerle, sonrasında tiyatroyla ulaştım. Ara verdiğim dönemler de oldu. Ben öyle sürekli gündemde olayım, sürekli ekranlarda olayım gibi kaygılar hiç taşımadım. Bazen üç, beş sene hiçbir şey yapmadığım dönemler de oldu. Ama çok şükür insanlar beni unutmadılar. İlk zamanlar verdiğim röportajlarda da bunu hep söylemişimdir. Popüler olmak değil, hedefim kalıcı olmak, diye. Bunu başarmışım ki hiçbir şey yapmasam da gündemde olmasam da insanlar beni unutmuyorlar” dedi.



ŞÖHRETİ SÜRDÜRMEK ÇOK ZOR



Şöhreti sürdürmenin zor olduğunu sözlerine ekleyen Şener, “Senelerce şöhreti sürdürebilmek çok zor. Kimler geldi, kimler geçti o süre zarfında camiada. Kalıcı olmak hedefimdi, ne mutlu bana ki bu hedefimi gerçekleştirebilmişim” diye konuştu.



KIZIM BENİM EN İYİ ARKADAŞIM



Kızı Ecem Akbin de kendisi gibi bir dönem oyunculuk yapan Aydan Şener, “Ecem evet bir dönem oyunculuk yaptı. Birkaç dizide rol aldı. Bu tamamen onun isteğiyle olan bir şeydi. Gerçek bir sinema izleyicisi ve bir sinemaseverdir. Bütün yönetmenleri, bütün oyuncuları çok iyi tanır, sinema tarihini çok iyi bilir. Oyunculuğu da denemek istedi. Ben de hiç karşı çıkmadım. Tabii karşılaşabileceği zorlukları anlattım ama hiç karşı çıkmadım” dedi.



Aydan Şener nasıl bir anne olduğunu da şu sözlerle anlattı: “Ben yargılamayan, çocuğunun mutlu olmasından başka hiçbir şeyi çok fazla önemsemeyen, sevdiği işle birlikte olsun, özgür bırakan, bir anneyim. Çünkü çocuğuma çok saygı duyuyorum. Onun ayrı bir birey olduğunu kabullenerek davranıyorum. Onun kararlarına her zaman çok saygı duymuşumdur. Yani bu çok küçükken bile böyleydi. Zaten şu anda artık arkadaş gibiyiz. O benim en iyi arkadaşım. Her şeyimizi paylaşırız. Sevgiyle büyümesine çok önem verdim. Çünkü sevgiyle büyüyen insandan kötülük gelmeyeceğini düşünüyorum. Karışmam, yargılamam, saygı duyarım.”

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