Aydan Şener ilk kez izleyici karşısına çıktı... İşte Müjgan! Tüm dengeleri değiştirecek...

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Oğlu için Ayvalık’a taşınan Müjgan karakterine hayat veren güzel oyuncu Aydan Şener, yayınlanan ön izleme sahnesi ile ilk kez izleyici karşısına çıktı. Karakolda Sadık’la hararetli bir konuşma yapan Müjgan’ın hikâyeyi nasıl etkileyeceği ise büyük merak konusu oldu. Aydan Şener’in oğlu olan Uzay karakterine ise yakışıklı oyuncu Cengiz Orhonlu hayat verecek.

Yapımını Süreç Film’in, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Ören, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

“Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.