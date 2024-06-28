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Aydan Şener: Annem disiplinli ebeveyndi bense arkadaş

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#Aydan Şener#Oyuncu#Yeşişlçam
Aydan Şener: Annem disiplinli ebeveyndi bense arkadaş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 09:29

AYDAN Şener, ilk kitabı “Kadına Dair”in ilk imza gününü geçen gün D&R Suadiye’de gerçekleştirdi.

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Usta oyuncu, “Bir imza gününde bulunmak, okurlarımla bir araya gelmek, kitaba dair söyleşmek çok güzel bir duygu. İnsan belli bir dönemden sonra bu tür etkinliklerin kıymetini daha iyi anlıyor” dedi.

Şener, kendisini yazar olarak adlandırmadığının altını çizdi:

“Aslında ‘Kadına Dair’e, gazete röportajlarının daha gelişmiş bir hali diyebiliriz. Yeni kitaplar çıkarmayı çok istiyorum ancak okurun ilgisi önemli bir kriter.” Oyuncu, ilk kitabı içinse “Hayatımın ödülü gibi bu kitap. Burada kadına dair her şey var” açıklamasını yaptı ve ekledi: “Kızım ve annemle ilgili duygularımı doğru anlatabilme telaşım vardı. Annem çok disiplinli bir ebeveyndi. Bense kızımla arkadaş oldum. Dolayısıyla öteden beri hangisinin doğru olduğunu sorgulayıp duruyordum. Kitapta da bu duygularım yer alıyor.”

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#Aydan Şener#Oyuncu#Yeşişlçam

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