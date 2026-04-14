Ayda 1 milyon dolar harcadığı söyleniyor… Ünlü şarkıcı kredi borcu bitmeyen en sevdiği evini satıyor

Ancak 1994’te çıkan “All I Want for Christmas Is You” şarkısı her sene yeni yıl döneminde listelerle yeniden yükselişe geçip ona telif haklarından yüklüce bir pay bıraksa da ünlü şarkıcının mali bir krizde olabileceği ortaya çıktı…

"Noel Kraliçesi" olarak da anılan yıldız şarkıcı Mariah Carey en sevdiği evlerinden biri olan New York Tribeca’daki çatı katı dairesini 27 milyon dolara satışa sundu.

EN SEVDİĞİ EVLERİNDEN BİRİNİ SATIŞA ÇIKARDI

The New YorkPost'ta yer alan habere göre bu mülk, 1999 yılında yaklaşık 9 milyon dolara satın alınmıştı.

Şarkıcının bu ev için kamu kayıtlarında 18,6 milyon dolarlık ödenmemiş kredisinin olması soru işaretlerine yol açtı.

Üç katlı, 12.728 metrekarelik daire, eski Corn Exchange Bank binasının 16., 17. ve 18. katlarına yayılıyor ve Hudson Nehri'nden Manhattan silüetine kadar uzanan 360 derecelik manzaraya ve 1.100 metrekarelik özel açık alana sahip.

Uzun yıllardır müzik sahnelerinin kraliçesi olan Mariah Carey en sevdiği evlerinden birini satışa çıkarınca yaptığı yüksek harcamalar ve maddi bir sıkıntı içinde olduğu söylentileri yeniden ayyuka çıktı

Eğer daire, istenen fiyata yakın bir fiyata satılırsa, Carey bu yıllar önce yaptığı yatırımından önemli bir kazanç elde edebilir.

İlan, mülkü “Tribeca’nın kalbinde eşsiz bir fırsat” olarak tanımlıyor ve “ölçeği, ışığı ve esnekliği”ne dikkat çekerek katların bağımsız olarak kullanılabileceğini, ister tek bir büyük konut olarak isterse bir mimar tarafından yeniden tasarlanarak üç ayrı büyük daireye çevrilebileceğini vurguluyor.

Bu çatı katı, Carey’nin New York’taki hayatının yirmi yılı aşkın süredir temel taşlarından biri olmuştu.

EV DEĞİL SANAT ESERİ... İÇİNDEKİ HER ŞEY ÖZEL YAPILDI

Ünlü şarkıcı Haziran 1999'da binadaki 5,5 milyon dolarlık bir dubleks çatı katı dairesi ve hemen altındaki 3,5 milyon dolarlık tam kat daireyi alıp kendine üç katlı muazzam bir saray yavrusu ev yaptırmıştı.

Ardından, ünlü iç mimar Mario Buatta'yla anlaşan Mariah Carey onunla birlikte evin her köşesini bir sanat eseri gibi gösteren göz alıcı bir dekorasyona imza attı.

Ünlü mimar Buatta her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüştü: Gümüş yaprak kaplı kapılar, bronz kakmalı kireçtaşı zeminler, şeftali rengi lake duvarlar, 11,6 metrelik ana banyo ve su altı sineması hissi uyandırmak için tasarlanmış akvaryum ve duvar resimlerinin bulunduğu bir medya odası…

Ünlü şarkıcı bu evde .çekilen pozlarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor

Ayrıca bir zamanlar Marilyn Monroe'ya ait olan beyaz kuyruklu piyano da evin ana yaşam alanında yer alıyordu.

Bu özel daire, tasarım dünyasının ötesinde de kültürel bir önem kazandı ve Carey'nin her odayı en sevdiği oda olarak ilan ettiği "MTV's Cribs"in unutulmaz bir 2002 bölümünde yer aldı.

BU EV ONUN İÇİN ÇOK ÖZEL

Mariah Carey Kasım 2022'de evinin kapılarını bir reklam anlaşması için yeniden açmış ve burada özel bir yılbaşı çekimi yapılmıştı.

New York'taki bu üç katlı çatı dairesi ünlü bir mimar tarafından dekore edildi ve içindeki her detay göz alıcı

Carey bu çekimde “Noel havası iyice hissedilmeye başladı ve ben de çok heyecanlıyım, bu anları dört gözle bekliyorum!” demiş ve “Yılın en güzel zamanını memleketim New York'ta tam anlamıyla bir tatil deneyimiyle kutlamaktan daha iyi ne olabilir ki!” sözleriyle bu evi ne kadar çok sevdiğini anlatmıştı.

Ancak ünlü şarkıcının bu göz alıcı evi ve lüks yaşantısının ardında başka bir durum daha yatıyor…

ÇEKTİĞİ YÜKSEK MİKTARDAKİ KREDİ ÖDENMEMİŞ

Kamu kayıtları, mülkü Franklin Views LLC adlı bir şirket aracılığıyla elinde bulunduran Carey'nin, yıllar içinde çatı katı dairesine karşı giderek artan miktarlarda kredi çektiğini gösteriyor.

Nisan 2018'e gelindiğinde bu rakam tekrar 18,6 milyon dolara yükselmişti.

Mariah Carey Mayıs 2023'te de Atlanta'daki dokuz yatak odalı bir malikaneyi 3,92 milyon dolara sattı; bu, iki yıldan kısa bir süre önce 5,65 milyon dolara satın aldığı bir mülk için yaklaşık 1,73 milyon dolarlık bir kayıp anlamına geliyordu.

27 milyon dolara satışa çıkan evin panoramik manzaralı bir de terası var

YOKSUL ÇOCUKLUĞUNUN ACISINI ÇIKARTIYOR... ALDIĞI ŞEYLERİN ETİKETLERİ BİLE SÖKÜLMÜYOR

Ünlü şarkıcının büyük bir serveti olmasına rağmen harcamalarının fazlalığının onu sürekli nakit sıkıntısına soktuğu ve yakınlarının Mariah Carey’nin geleceğinden endişe duymaya başladığı magazin dünyasında uzun süredir dolaşan bir dedikodu.

Mariah Carey'nin parasını har vurup harman savurduğu, sürekli gereksiz harcamalar yaptığı ve aldığı şeylerin etiketlerini bile üzerinden çıkarmadığı epeydir bir şehir efsanesi gibi anlatılıyor.

Yaptığı lüks harcamaların sınırı olmayan Mariah Carey'nin bu şekilde adeta çok büyük bir yoksulluk içinde geçen çocukluk ve gençlik yıllarının acısını çıkardığı konuşuluyor

Aldıklarını kullanmayı bile unutan ünlü şarkıcının bu durumunun altında çok yoksul geçen çocukluğu olduğu söyleniyor. Annesi ve ablasıyla büyük bir fakirlik içinde büyüyen Mariah Carey’nin büyüleyici sesiyle şansı dönmeden önce başı kanunla derde giren ablası tarafından hayat kadını olmaya zorlandığı bile biliniyor…

AYLIK HARCAMASI 1 MİLYON DOLARI BULUYOR!

Yıllarca çektiği dertlerden sonra büyük şöhretiyle birlikte büyük bir servet de elde eden Mariah Carey’nin ikizlerinin babası olan eski eşi Nick Cannon 2022'de "Mariah evden dışarı adım attığında 150.000, 200.000 dolar harcıyor" iddiasında bulunmuştu.

Ünlü yıldızın aylık masrafının 1 milyon doları bulduğu iddia ediliyor!

Ünlü şarkıcıyı yakından tanıyanlar onun aylık harcamalarının 1 milyon dolara ulaştığından bahsediyorlar…