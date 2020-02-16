Aycan Yanaç kimdir, kaç, yaşında nereli? Survivor Aycan hakkında bilgiler…

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir. 2014–15 ve 2015–16 sezonlarında on bir maç oynadı ve üç gol attı. Aynı yılın Aralık ayında önceki kulübüne geri döndü.

Yanaç, Türkiye kadın milli U-19 takımına kabul edildi ve ilk kez 4 Ağustos 2015 tarihinde Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı - Grup 4. Toplamda yedi kez şapka taktı.

7 Nisan 2018'de Estonya ile yapılacak hazırlık maçında Türkiye kadın milli takımına davet edildi.