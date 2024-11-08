Ayça Varlıer Yeşil Cadı’nın sesi oldu

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Ünlü oyuncu, seçildikten sonra sıkı bir disiplinle çalışarak başrolün hem dublajını yaptı hem de şarkılarını söyledi.

Tüm şarkı kayıtları Selim Atakan’ın müzik direktörlüğünde İmaj Stüdyoları’nda gerçekleşti.

Universal Pictures tarafından tüm dünyada 22 Kasım’da gösterime girecek ‘Wicked’ milyonlarca hayranı olan Broadway müzikaline sadık kalınarak çekildi.

İlk kez bu kadar büyük uluslararası bir müzikal film projesinin başrol seslendirmesinde yer alan Ayça Varlıer, Elphaba’yı sahnede canlandırmak için de sabırsızlandığını dile getirdi.