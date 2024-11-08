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Ayça Varlıer Yeşil Cadı’nın sesi oldu

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#Ayça Varlıer#Wicked#Broadway
Ayça Varlıer Yeşil Cadı’nın sesi oldu
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 10:04

Ayça Varlıer dünya çapında ses getiren Broadway müzikali ‘Wicked’in sinema versiyonu için başrol karakteri Elphaba’nın Türkiye sesi olarak seçildiğini açıkladı.

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Ünlü oyuncu, seçildikten sonra sıkı bir disiplinle çalışarak başrolün hem dublajını yaptı hem de şarkılarını söyledi.

Tüm şarkı kayıtları Selim Atakan’ın müzik direktörlüğünde İmaj Stüdyoları’nda gerçekleşti.

Universal Pictures tarafından tüm dünyada 22 Kasım’da gösterime girecek ‘Wicked’ milyonlarca hayranı olan Broadway müzikaline sadık kalınarak çekildi.

Ayça Varlıer Yeşil Cadı’nın sesi oldu

İlk kez bu kadar büyük uluslararası bir müzikal film projesinin başrol seslendirmesinde yer alan Ayça Varlıer, Elphaba’yı sahnede canlandırmak için de sabırsızlandığını dile getirdi.

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#Ayça Varlıer#Wicked#Broadway

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