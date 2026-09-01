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Ayça Varlıer 'Şehnaz' rolüyle geri dönüyor... Haysiyet 8 Eylül'de başlıyor!

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#Ayça Varlılar#Kanal D#Haysiyet
Ayça Varlıer Şehnaz rolüyle geri dönüyor... Haysiyet 8 Eylülde başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 08:50

Kanal D’nin yeni dizisi “Haysiyet” ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ayça Varlıer, canlandırdığı Şehnaz karakteri ve projeye ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

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İZLEYİCİYİ SÜRPRİZLER BEKLİYOR

“Haysiyet”te Haluk’un (Reha Özcan) kardeşi Şehnaz rolünü üstlenen Ayça Varlıer, karakterinin ailesine bağlı, korumacı bir yapıya sahip olduğunu söyledi: “Şehnaz bu dünyadan değil. Hafif manipülatif, iyi polisi oynayan, ailesine düşkün, yeğeni Simay’ı (Merih Öztürk) düşünen ve abisini çok seven bir kadın. Her karakterin hikâyesi zamanla açılacak, izleyiciyi sürprizler bekliyor.”

Ayça Varlıer Şehnaz rolüyle geri dönüyor... Haysiyet 8 Eylülde başlıyor


ONUN KADAR GİZEMLİ DEĞİLİM

Şehnaz’ın kendisine pek benzemediğini dile getiren Varlıer, “Benim içim dışım bir, daha şen şakrağım. Şehnaz da neşeli ama neyi nerede söyleyeceğini bilen, oturaklı, asil ve sürprizli bir kadın. Ben onun kadar gizemli değilim” dedi. Oyuncu, yayın gününü iple çektiğini söyledi: “Senaryoyu okuduğumda ‘Uzun zamandır böyle bir diziyle karşılaşmamıştım’ dedim. Bana heyecan verdi. Şehnaz geliyor ve ben çok heyecanlıyım!”

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Ayça Varlıer Şehnaz rolüyle geri dönüyor... Haysiyet 8 Eylülde başlıyor

8 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Eda Teksöz’ün yönettiği, Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Nergis Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan ve Ayça Varlıer’in rol aldığı “Haysiyet”in ilk bölümü, 8 Eylül Salı akşamı Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

 

 

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#Ayça Varlılar#Kanal D#Haysiyet

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