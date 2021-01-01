Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında ? Ayça Ayşin Turan, O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel'de

Ayça Ayşin Turan, O Ses Türkiye yılbaşı programına geliyor. Ünlü ismin şarkı söyleyeceği programa birçok ünlü isim katılacak. Ayça Ayşin Turan’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte şimdilerde Arıza dizisinde rol alan başarılı isim hakkında bilgiler

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

1992 yılı Sinop doğumludur. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine ‘Dinle Sevgili’ adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna ‘Karagül’ dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Meryem dizilerinde rol aldı. Hakan Muhafız dizisinde Çağatay Ulusoy ile beraber rol aldı. Zemheri dizisinde Firuze karakterine hayat verdi.

Ayça Ayşin Turan şimdilerde Arıza dizisinde rol alıyor.

Katıldığı bir programda kendisi ile ilgili bilgi veren Ayça Ayşin Turan, ‘Yedi kardeşim. Beş abim bir tane de ablam var. Sinop doğumluyum İstanbul’a sonradan geldim. Kardeşlerimden oyuncu olan yok ama sette çalışan var. Reji olarak görev yapan iki kardeşim var. Hiç arkadaş sıkıntısı çekmedim, kardeşlerim hep yanımdaydı. Memleketime sık sık gidiyorum.’ demişti.