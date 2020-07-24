MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAyça Ayşin Turan 1 numara
GeriTelevizyon Ayça Ayşin Turan 1 numara
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 24.07.2020 - 11:35,Son Güncelleme:

Ayça Ayşin Turan 1 numara

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayça Ayşin Turan 1 numara
Abone Olgoogle-news

DÜNYANIN en büyük sinema veri tabanı Internet Movie Database’ın (IMDb) “starmetre” listesine Ayça Ayşin Turan damga vurdu.

 “Karagül”, “Meryem” ve “Hakan Muhafız” gibi ünlü dizilerde rol alan oyuncu, her hafta sitede ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyuncuların yer aldığı listenin birincisi oldu. Bu haftanın birincisi olan Ayça Ayşin Turan,
yakında yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle