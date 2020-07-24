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Ayça Ayşin Turan 1 numara
DÜNYANIN en büyük sinema veri tabanı Internet Movie Database’ın (IMDb) “starmetre” listesine Ayça Ayşin Turan damga vurdu.
“Karagül”, “Meryem” ve “Hakan Muhafız” gibi ünlü dizilerde rol alan oyuncu, her hafta sitede ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyuncuların yer aldığı listenin birincisi oldu. Bu haftanın birincisi olan Ayça Ayşin Turan,
yakında yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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