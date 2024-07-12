Haberin Devamı

KANAL D’NİN YENİ SÜRPRİZİ

Birbirinden farklı içerikleri yaz sezonunda da seyirciyle buluşturan Kanal D’nin yeni sürprizi, “Ayazın Sonu Güneş” oldu. Dizinin çekimleri, İstanbul Beykoz’da bir konakta devam ediyor. Hazırlıkları büyük bir titizlik ile devam eden dizinin senaryosunu Dilek Aydoğdu Kaya ve Sabri Saydam kaleme alırken dizinin yönetmenliğini ise Özgür Pak ve Özdemir Göksel Aydın yapıyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Birand Tunca’nın Ayaz, Hira Koyuncuoğlu’nun da Güneş karakterine hayat verdiği dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Sema Öztürk, Mert Yavuzcan, Suat Sungur, Gökçe Yanardağ, Necat Bayar, Birgül Ulusoy, Mutlunur Lafçı, Selim Makaroğlu, Bülent Fil gibi usta oyuncuları kadrosunda barındıran dizi, genç yetenekleri ile de dikkat çekiyor. Dilara Gül Demiral, Suyumbige Dadalı, Elif Hilal Yalçın, Ahmet Can Nurman, Aysel Nur Cin, Elif Karagöz ve Batuhan Sel’in kadroda yer aldığı dizi, hafta içi her gün yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkacak.

Haberin Devamı

DİZİNİN HİKAYESİ

Güneş, üniversiteden yeni mezun olmuş, idealleri uğruna yurt dışına gitmeye hazırlanan bir genç kadındır. Güneş’in kardeşinin bir iftira sonucu hapse girmesi, büyük ve köklü bir holdingin veliahtı olan Ayaz ile yollarının kesişmesine neden olur. Kader, iki genci sevdikleri insanların canı ile sınarken Güneş, kardeşini kurtarmak için tehlikeli bir oyun oynar. Ancak bu oyunun kuralları aşkla bozulacaktır. Ayaz'ın yıllar önce buza dönmüş kalbi Güneş'in varlığı ile ısınırken hayat ikisine de acımasız yüzünü göstermekten çekinmez. Sırlar ve entrikalarla örülü bir yolculuğun içinde savaş veren Ayaz ve Güneş'in kurtuluşları da esaretleri de aşk olacak.

Bakalım, kışın sonu bahar, Ayazın Sonu Güneş olacak mı? Ayazın Sonu Güneş, yakında Kanal D’de ekrana gelecek.