“Ayazın Sonu Güneş” başlıyor

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Birand Tunca’nın Ayaz, Hira Koyuncuoğlu’nun Güneş karakterine hayat verdiği günlük dizi “Ayazın Sonu Güneş”te, iki gencin bir cinayet girişimi sonucu kesişen ve değişen hayatları seyirci ile buluşacak.

Yayınlanan tanıtım filmleri ile olduğu kadar kadrosuyla da izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran dizinin oyuncuları yeni projeleri ile ilgili samimi açıklamalar yaptı.

SONUNU MERAK EDECEKSİNİZ

Diziye adını veren karakterlerden Ayaz’ı canlandıran Birand Tunca “Öncelikle çok heyecanlıyım. Umarım seyircimiz bu hikâyeyi sever. Hayata baktığımızda bazı olaylar vardır ‘Bu kadarda olur mu’ diyeceğimiz? İlişkiler, intikam hırsları, imkânsız aşklar... İnsanların amaçları uğruna neler yapabileceklerini izleyeceğiz. Heyecanlı, sonunu merak ettiğimiz hikayelerimiz olacak. Kısacası bizlerde çok heyecanlıyız” dedi.

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Hira Koyuncuoğlu, Güneş karakteri hakkında şunları söyledi: “İlişkilerin, kadın ve erkek dinamiklerinin, hırsın ve mücadelenin iç içe geçtiği, herkesin kendi savaşında bir amaç uğruna yok edip yarattığı, sevginin çözdüğü ya da hayata yenik düştüğü birçok çatışmanın hayata yansımasını izleyeceğiz... Biz çok heyecanlıyız çok emek verdik izleyicilerimiz ile buluşmak için can atıyoruz.”

AŞK, ENTRİKA VE DOSTLUK

Dizide güzel ve hırslı bir kadın olan Aynur’a hayat veren Sema Öztürk “Aynur, annesi tarafından hiçe sayılmış, küçük yaşta sokağa atılmış, travmatik geçmişi olan bir kadın... Bu yüzden de öfkeli ve hırslı... Hiç kimseye acımıyor önceliği kendisi... Sonrasında bir fırsat yakalıyor, olanların ve olacakların önüne geçemiyor. Aynur’un yolculuğunu bende çok merak ediyorum. Beraber izleyip göreceğiz” dedi.

Zeki ve tehlikeli bir avukat olan Ufuk karakterini canlandıran Mert Yavuzcan “İzleyicilerimizi heyecan dolu ve sürükleyici bir serüven bekliyor. Dizimizde aşk, entrika, dostluk ve ihanet gibi pek çok farklı temayı bir arada bulacaksınız. Karakterlerimiz çok derin ve her birinin kendine özgü bir hikayesi var. Her bölümde farklı sürprizlerle karşılaşacak, olayların nasıl gelişeceğini merakla bekleyeceksiniz. Hem oyuncu kadromuz hem de yapım ekibimiz, bu projeye büyük bir heyecan ve özveriyle yaklaştı. İlk bölümümüzde sizlere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Bizimle birlikte bu yolculuğa çıkmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz!” dedi.

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ÇALIŞIRKEN KEYİF ALDIK

“Ayazın Sonu Güneş”i kaliteli bir dizi olarak değerlendiren ve Erdal karakterini oynayan Suat Sungur da “İzleyiciler günlük, arkası yarın tadında kaliteli ve iyi emek verilmiş bir diziyi izlemeye hazır olsunlar. Biz çalışırken çok keyif aldık. Onların da seyrederken aynı keyfi alacaklarına eminim” açıklamasını yaptı.

Gülden karakterini canlandıran Gökçe Yanardağ ise “Hava koşullarının çok ağır ve sıcak olduğu şu dönemde, bir aydır sıkı bir tempoyla inandığımız bu dizi için elimizden geleni yaptık. Artık izleyici ile buluşma vakti geldi. Heyecanlıyım açıkçası günlük dizi benim için bir ilk. İzleyici açısından bakarsak merak ettikleri bölüm için bir hafta beklemek zorunda kalmayacakları, eski dizilerin uzunluğunda bir günlük diziyiz. Dilerim mahcup olmayız. Tüm ekip arkadaşlarımın şimdiden emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.

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GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Birand Tunca ve Hira Koyuncuoğlu başrolü paylaştığı dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Sema Öztürk, Mert Yavuzcan, Suat Sungur, Gökçe Yanardağ, Necat Bayar, Birgül Ulusoy, Mutlunur Lafçı, Selim Makaroğlu, Bülent Fil gibi usta oyuncuları kadrosunda barındıran dizi, genç yetenekleri ile de dikkat çekiyor. Dilara Gül Demiral, Suyumbige Dadalı, Elif Hilal Yalçın, Ahmet Can Nurman, Aysel Nur Cin, Elif Karagöz ve Batuhan Sel’in kadroda yer aldığı dizi, hafta içi her gün yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkacak.