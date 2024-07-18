“Ayazın Sonu Güneş”, 22 Temmuz Pazartesi günü başlıyor

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AŞK İLE DEĞİŞEN BİR ADAM

Son dönemin başarılı oyuncularından Birand Tunca, diziye adını veren karakterlerden biri olan Ayaz ile seyirci karşısına çıkacak. Ayaz’ı bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden daha farklı olarak nitelendiren Tunca, “Bu denli varlık içinde yaşayan, parasıyla her şeyi satın alabilecek güce sahip olan bir adamın aslında kalabalıklar arasında duygusal olarak ne kadar yalnız kaldığını göreceğiz. Hayatının değişimine hiç inanmayan Ayaz’ın aşk ile değişen yaşamını izleyeceğiz. Ben çok heyecanlıyım, umarım seyircimiz de bu dönüşümü sevecektir.” dedi.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Dizinin senaryosunu Dilek Aydoğdu Kaya ve Sabri Saydam kaleme alıyor, yönetmenliğini de Özgür Pak ve Özdemir Göksel Aydın üstleniyor. Ayazın Sonu Güneş, hikayesi ile olduğu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Sema Öztürk, Mert Yavuzcan, Suat Sungur, Gökçe Yanardağ, Necat Bayar, Birgül Ulusoy, Mutlunur Lafçı, Selim Makaroğlu, Bülent Fil gibi usta oyuncuları kadrosunda barındıran dizi, genç yetenekleri ile de göz dolduruyor. Dilara Gül Demiral, Suyumbige Dadalı, Elif Hilal Yalçın, Ahmet Can Nurman, Aysel Nur Cin, Elif Karagöz ve Batuhan Sel’in kadroda yer aldığı dizi, hafta içi her gün saat 16.00’da yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkacak.

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DİZİNİN HİKAYESİ

Güneş, üniversiteden yeni mezun olmuş, idealleri uğruna yurt dışına gitmeye hazırlanan bir genç kadındır. Güneş’in kardeşinin bir iftira sonucu hapse girmesi, büyük ve köklü bir holdingin veliahdı olan Ayaz ile yollarının kesişmesine neden olur. Kader, iki genci sevdikleri insanların canı ile sınarken Güneş, kardeşini kurtarmak için tehlikeli bir oyun oynar. Ancak bu oyunun kuralları aşkla bozulacaktır. Ayaz'ın yıllar önce buza dönmüş kalbi, Güneş'in varlığı ile ısınırken hayat ikisine de acımasız yüzünü göstermekten çekinmez. Sırlar ve entrikalarla örülü bir yolculuğun içinde savaş veren Ayaz ve Güneş'in kurtuluşları da esaretleri de aşk olacak.

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Bakalım, kışın sonu bahar, Ayazın Sonu Güneş olacak mı? Ayazın Sonu Güneş, 22 Temmuz Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da Kanal D’de.