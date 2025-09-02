Yürüyen hazine sandığı! Görenler nereye bakacaklarını bilemedi

Haberin Devamı

Ama öyle biri vardı ki geçtiğimiz hafta sonu yapılan bir film galasında kendisinden başka herkesi kelimenin tam anlamıyla "karanlıklar içinde" bıraktı.

Bu tanımı kullandık çünkü bu ünlü konuk, hiç abartmadan söyleyelim kelimenin tam anlamıyla ayaklı bir hazine sandığı gibi çıktı festivalin kırmızı halısına.

Neredeyse 10 parmağında 10 yüzük, kulaklarında küpeler, boynunda "benim" diyen zenginlerin iştahını kabartacak gerdanlıklar derken yapılan hesaplamalara göre 3 milyon dolara yakın bir takı setiyle kamera karşısında yerini aldı...

Üstelik bu ayın başından beri dünya gündemini meşgul eden dev pırlanta nişan yüzüğünü saymıyoruz bile.





Büyük olasılıkla konuyu takip edenler Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez'den söz ettiğimizi anladı.

Genç kadın 82'nci Venedik Film Festivali kapsamında gösterilen Father Mother Sister Brother filminin galasına konuk oldu.

Askısız sade ve siyah bir elbise giyen 31 yaşındaki Rodriguez, o gece kelimenin tam anlamıyla "yürüyen bir hazine sandığı" gibiydi...







PIRLANTALAR, ELMASLAR, SAFİRLER

Bedenini saran ince askılı bir elbise giyen Rodriguez dünyaca ünlü firmaların mücevherleriyle bezendi. Parmağındaki yüzükleri, boynundaki kalın gerdanlığı da tanıttı bu şekilde.



Rodriguez'in en çok dikkat çeken takısı Cristiano Ronaldo'nun evlenme teklif ederken verdiği nişan yüzüğüydü elbette. Ama diğer takılar da ondan geri kalmadı.



Georgina Rodriguez, tasarımcı Pasquale Bruni'nin yüzük ve gerdanlığını da tanıttı. Ki o takılar da pırlanta, yakut ve safir gibi değerli taşları içeriyordu...

Rodriguez'in boynundaki kalın gerdanlığın değeri 150 bin sterlin... Kulağındaki küpeler ise yaklaşık 10 bin sterlin değerinde...Sağ elinin baş parmağındaki yüzük 22 bin, yüzük parmağındaki 18 bin. küçük parmağındaki da 18 bin sterlin değerinde.Rodriguez'in sol elinin baş parmağına taktığı yüzüğün değeri ise yaklaşık 10 bin sterlin.Kısaca özetlemek gerekirse Rodriguez, o gece kırmızı halıda kelimenin tam anlamıyla canlı bir hazine sandığı gibi poz verdi.

Tanıtımını üstlendiği diğer takılar bir yana en çok dikkat çekeni ile 2 milyon doların üzerinde bir değeri olan nişan yüzüğüydü.İsterseniz daha birkaç hafta önce uzun uzun gündemi işgal eden bu yüzüğe bir kez daha yakından bakalım..Rodriguez, Ronaldo ile nişanlandığını 12 Ağustos'ta yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu... Genç kadın, iri taşlı pırlanta yüzüğünün fotoğrafını "Evet, kabul ediyorum. Hayatımın her anında ve her zaman" mesajı eşliğinde takipçileriyle paylaştı.Rodriguez'in yüzüğü de o andan itibaren gündemin ilk sırasına yerleşti.Ünlü çift bu konuda bir açıklama yapmasa da mücevher uzmanlarına göre yüzük 20 ya da 30 karat değerinde oval kesim bir elmas.

YÜZÜĞÜN EŞİNE BENZERİNE AZ RASTLANIR

Değeri ise 2 milyon doların üzerinde.



Georgina'nın parmağındaki nişan yüzüğünün başka önemli bir özelliği daha var...



Bu tip oval kesim pırlanta yüzükler, diğerlerinden çok daha fazla ışıltı saçıyor etrafa. Böylece gayet görkemli görünüyor...

Rodriguez'in yüzüğünün tam merkezindeki iri pırlantanın etrafında da daha küçük parçalar var. Böylece yüzük çok daha pırıltılı görülüyor.









ESKİDEN BAMBAŞKA BİR HAYATI VARDI

Georgina Rodriguez bugün dünyada eşine az rastlanır bir nişan yüzüğünü parmağında taşıyor. Ama bundan dokuz yıl önce eğer çalıştığı yerde karşısına Cristiano Ronaldo çıkmasaydı belki de hayatı bugünkü halinin çok uzağında olacaktı.

Rodriguez, sıradan bir İspanyol ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Tezgahtarlık yaptığı lüks mağazada çalışırken de dünyanın en gözde ve en çok kazanan futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo ile tanıştı.

Düşük bir ücrete çalışan Rodriguez'i Ronaldo ilk kez o lüks mağazaya alışveriş yapmaya gittiğinde gördü. Sonra da kendi deyimiyle "saniyesinde" aşık oldu.





KÜÇÜK BİR KASABADA DÜNYAYA GELDİ

İspanya'nın 13 bin nüfuslu Jaca adlı küçük bir kasabasında dünyaya gelen Georgina Rodriguez, orada bir süre garson olarak çalıştı. Sonra dil öğrenmek için İngiltere'nin Bristol kentine gitti ve çocuk bakıcılığı yaptı.

Garsonluktan tezgahtarlığa birçok iş yapan genç kadın şimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadığı bir hayatı yaşıyor. Yanında hayatının aşkı ve çok sevdiği çocuklarla birlikte.

Rodriguez'in hayatı ve Ronaldo ile ilişkisi bir dijital platformda yayınlanmaya başlanan I Am Georgina (Ben Georgina) aldı belgesele de konu oldu.

ACILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞADILAR

Bütün bu şatafata rağmen Rodriguez, nişanlısı Cristiona Ronaldo ile birlikte acıların en büyüğünü de yaşadı. Geçen yıl ikizlere hamile olan genç kadın bebeklerden birini anne karnında kaybetti.

Ronaldo ile Rodriguez, bundan iki yıl önce ikiz bebekler beklediklerini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Fakat daha sonra çift bu kez acı haberi paylaştı. Bebeklerden kız olanı hayata tutunmayı başarırken, erkek ikizi ise anne ve babasını yasa boğarak öldü.

Ronaldo bu acı haberi, sosyal medya sayfasından "Yeni doğan oğlumuzu kaybettik. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz" satırlarıyla paylaştı.

Bu aşk sayesinde hayatı değişen tek kişi Georgina olmadı... Tabii ki sevgilisi sayesinde daha zengin ve ünlü bir isim haline geldiği bir hayata kavuştu. Ama Ronaldo da onun sayesinde çok çocuklu, sıcacık bir yuvanın babası oldu.