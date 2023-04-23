Ayakkabı bir kişinin kimliğini temsil ettiğinde sanat eseri olur

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Ben Affleck

◊ Hem başrol oynamak hem de yönetmenlik yapmak nasıl bir disiplin gerektiriyor?

- Ben Affleck:

Yönettiğim ilk filmde oynamak çok zor ve stresli oldu. Zamanla alıştım. Çekimlerden önce bir sürü hazırlık yaptım. Eğer bir şeyi yeniden çekmek zorunda kalırsak, bunun utanç duyulacak yanı yoktu. Bu düşünce beni ayakta tuttu ve devamlı denememe izin verdi. Her sahnede aşırı mutluydum. Tüm ekibim ve oyuncu arkadaşlarım inanılmaz iş birlikçiydi. O kadar güçlü bir şekilde desteklendim ki... Kamera önünde ve arkasında olanlara minnettarlığımı defalarca ifade etmek istiyorum.

◊ Michael Jordan ile film öncesi görüştünüz mü?

- Ben Affleck:

Evet, Michael’la konuşmaya gittim, onunla daha önce de birkaç kez bir arada bulunma şansı elde etmiştim. Kendime “Michael’ın görünmediği, yine de adının anıldığı ve karşı çıktığı hikâyesinin bir bölümünü anlatan bir film yap” demiştim. Onunla da hikâyeyi nasıl anlatmak istediğimi paylaştım. Beni dinlerken gerçekten çok nazikti...

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◊ Spor ayakkabı kültürü sizin için ne ifade ediyor?

- Ben Affleck: Spor ayakkabı kültürünü daha iyi anlamak için tasarımcılarla konuştuk. Orta yaşlı ve ilgisiz olduğum için spor ayakkabı kültürünün ne kadar geliştiğini gerçekten bilmiyordum ama filme girdikten sonra ona maruz kalmaya başladım ve sonra insanlar bana ayakkabı verip göstermeye başladı. Ve şimdi daha net anlıyorum. Ayakkabı bir kişinin kimliğini temsil eder ve anlam kazanır. İşte o zaman bir sanat eseri olur. Jordan bir marka değildi; Nike bir markaydı. Ve sonra bu işin içine girdiğinde, Jordan bir ‘marka’ oldu.

KADRO SAYGI DUYDUĞUM OYUNCULARDAN OLUŞTU

◊ Filmdeki Michael Jordan’ın gelecekteki yaşam eğrisinin ön izlemesini göstermek kimin fikriydi?

- Ben Affleck: Çok iyi fikirdi. Orijinal fikrin kimin olduğunu gerçekten hatırlamıyorum. Matt (Damon) ve ben o sahne üzerinde çalıştık, Matt gerçekten inanılmaz bir replik yazdı. Ve Viola sahnede harikaydı. Bu yüzden çok etkileyici oldu.

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◊ Oyuncu kadrosunda istediğiniz isimlerle beraber çalıştınız, bu size kendinizi nasıl hissettirdi?

- Ben Affleck: Benim için filmi çok daha kolay hale getirdi. Çünkü kadro çok uzun zamandır tanıdığım, muazzam şekilde saygı duyduğum oyunculardan oluşuyordu. Matt Maher, Chris Messina, Matt Damon ve Jason Bateman... Hepsiyle birden çok kez çalıştım. Hayran olduğum bu isimlere saygılarımı bir kez daha sunuyorum. Ve Viola Davis ve Chris Tucker... Sanırım Chris onu kaç kez taciz ettiğimi doğrulayabilir. (Gülüyor) Son olarak ısrarlara dayanamayarak gerçekten geldi ve bu rolü yarattı.

◊ Peki bu kadro ile

beraber senaryoda umdu-ğunuzun ötesine geçen durumlar oldu mu?

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- Ben Affleck: Bütün bu oyuncular yaptıklarıyla beni şaşırttı. Bu filmdeki tüm güzel şeyler onların kendi kendilerine buldukları oldu. Özellikle Matt ve Viola’nın karşılık görüşme yaptığı sahne çok etkileyiciydi. O sahne sonrası söyleyecek hiçbir şeyim yoktu.

JulIus Tennon

Bu adamlarla çalışırken çok şey öğrendim

◊ Julius, filmde gerçek hayattaki eşinizle yine karıkocayı oynamak eğlenceli miydi?

- Julius Tennon: Filmde ya da gerçek hayatta onunla olmak her zaman eğlenceli. Birlikte her zaman harika zaman geçiriyoruz...

◊ Peki baba rolüne katmak istediğiniz duygular nelerdi?

- Julius Tennon: Yapmak istediğim şey, Bay Jordan’a saygınlık getirmekti. Onu oğluyla gurur duyan ve her koşulda karısını koruyan bir adam olduğunu hissettiğim videolar gördüm. Deloris’in her koşulda yanında olması gerektiğini biliyor, tıpkı benim de Viola için bildiğim gibi. O bir koca ve baba. O sadece basit, mavi yakalı bir adamdı. Bunu tasvir etmek istedim.

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◊ Filmde en keyif aldığınız sahneler hangileriydi?

- Julius Tennon: Ofiste çekilen tüm aktörlerin olduğu tüm sahneleri sevdim. Jason, Chris, Matt... Bu adamlarla çalışırken çok şey öğrendim. Ben’in filmi çekme şeklini çok seviyorum. Hep aktif kaldı, bu yüzden durgunluk hissetmedik. Dediğim gibi bu adamlarla çalışmak, onları çalışırken izlemek çok eğlenceliydi.



VIola DavIs

◊ Viola Davis, baş belası oğlunun gerçek değerini bilen bir anneyi oynamak nasıl bir duyguydu?

- Viola Davis: Deloris Jordan, tüm annelerin yaptığını yapıyordu. Çocuklarımıza her şeyden çok inanıyoruz ve sürekli söylediğim şeylerden biri de; Deloris’in nesli, anneminkiyle aynı. Annem 1943’te, Deloris 1940’ta doğdu. Hayallerini çocukları üzerine kuran bir nesil... Oğlu için bu büyük vizyona sahip olması ve buna tüm kalbiyle inanması bir tür mucize.

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Deloris Jordan hakkında videolar izlediğimde bana çok kararlı biri gibi geldi. Bu rol için benim ismimin düşünülmesi ise çok güzeldi. Deloris’i oynamak gerçekten bir onurdu.

Jason Bateman

Bu hikâyeden bir rock şov çıkardılar

◊ Teklif geldiği zaman filmle ilgili neler biliyordunuz?

- Jason Bateman: Katılmaya davet edildiğim havalı gruptan başka bir şey bilmem gerekmiyordu. Ben ve Matt’in bu hikâyeyle neler yapabildiklerine gerçekten bayıldım. Bundan bir rock şovu çıkardılar ve bir şekilde Michael Jordan’ın hepimiz için ne anlama geldiğini anlatmayı başardılar. Sadece harikaydı.

Chris Tucker

Filmde olmak bir nimetti

◊ Chris Tucker, sizi beyazperdede görmeyi özlemiştik. Başarılı oyuncularla sinemaya geri dönmek sizin için nasıldı?

- Chris Tucker: Bir nimet gibi hissettirdi. Ben Affleck ve Matt Damon... Adamlar dahiler ve beni çok rahat hissettirdiler. Yanıma geldiler ve şöyle dediler; “Hadi biraz eğlenelim. Ne yapmak istersen onu yaparsın.” Harikaydı. Sonra bana filmde kimlerin olduğunu söylemeye başladılar; Viola, Julius, herkes... Havalıydık. Howard White benim iyi bir arkadaşımdır. Bana çok yardım etti ve kurtardı. Karakterimin sadece olumlu ve çok eğlenceli olmasını istiyordum. Bu filmde olmak bir nimetti.



ChrIs MessIna

Chris Messina: Bu harikaydı bir yandan ise korkutucu. Filmin sonunu izlerken şunu düşündüm ki, bu filmin mucizesi şu; bu hikâyenin nasıl bittiğini açıkça biliyoruz, ama son sahnelerde, ‘Şimdi ne olacak?’ diyoruz. Hikâyeyi zaten bilmemize rağmen bu gerginliği hissetmek benim için büyüleyiciydi.

Matt Damon

Şimdiye kadar sahip olduğum en harika işti

◊ Matt, bu filmde rol almak sizin için nasıl bir deneyimdi?

- Matt Damon: Şimdiye kadar sahip olduğum en harika işti. Ben Affleck’le Alex’in (Convery) senaryosunu okuduğumuz andan son kurguya kadar her şey çok keyifliydi. Bu, hayatımın en iyi deneyimi oldu. Bu, kariyerinde yaptığım en iyi şey.

◊ Diğer işlerinizden durumu farklı kılan ne oldu?

- Matt Damon: Peter Moore bana film teklif edilmeden bir hafta kadar önce vefat etti. Sonrasında senaryoya ve karaktere çok fazla daldım. Onun dâhi zihnine girmeye çalışmamaya karar verdim. Senaryoda yazılan, bir dâhi olan ama aynı zamanda hayatında dönüm noktasında olan karakteri gerçekten oynamaya karar verdim.



